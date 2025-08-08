БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината

от БНТ , Репортер: Петър Георгиев
Чете се за: 05:22 мин.
Все повече българи зад граница поглеждат обратно към родината. Нова програма на социалното министерство предлага финансова подкрепа и ново начало в България. Но дали това е достатъчно, за да се върнат?

Марина Павлова напуска Варна преди осем години. Мести се със семейството си в Кьолн. Днес работи като медицинска сестра в неврологичното отделение на местната университетска болница. Казва, че Германия е уредена и спокойна. Но България ѝ липсва.

Марина Павлова - медицинска сестра в Университетска болница Кьолн: "Особено след ваканция във Варна, накрая на ваканцията винаги съм с единия крак в България, а с другия - тук. Не е точно мъка по родината тази носталгия. Когато се прибера в България, моята кръв, моето ДНК вибрира на някаква друга музика, на друга тоналност, която тук не може да ме достигне. Не е моят концерт тук."

Само в Европейския съюз над 800 000 българи живеят зад граница. Сега нова инициатива на социалното министерство - „Избирам България“ им предлага шанс да се върнат за постоянно. Тя ще подкрепи и граждани, които вече живеят у нас, но искат да се преместят в по-малки населени места.

Наталия Ефремова - зам.-министър на труда и социалната политика: "Тази програма решава проблема с недостига и намаляването на населението в България, като пилотен проект, който е част от множеството мерки в областта на демографската политика."

Програмата е на обща стойност 66,5 милиона лева, по-голямата част от тях - европейски средства. Ако искат да се преместят и работят у нас, 870 емигранти като Марина могат да получат еднократна финансова помощ до 5000 или 10 000 лева. Допълнителни стимули има също за наем, транспорт, заетост и обучение по български.

Наталия Ефремова - зам.-министър на труда и социалната политика: "С нас като партньори ще бъдат на първо място Агенцията по заетостта, тъй като те ще подпомагат всички, които са подали своите заявки, да си намерят работа, ще ги насочват към различните мерки и програми, които финансираме, или директно ще посредничат за връзка с работодатели."

Марина Павлова - медицинска сестра в Университетска болница Кьолн: "При всички положения една такава програма смятам, че ще бъде магнит за много хора, които са се насочили към България да се връщат. А има в момента голям наплив отново на завръщащи се, които си купуват и малки къщички по селата или си реновират апартаменти, които имат. И защо не?"

След дълги години в Япония Цвета Панайотова също се прибира у нас наскоро. Но в анализ за Института за пазарна икономика остава скептична към стратегията на министерството. Според нея би била по-ефективна, ако включваше и данъчни облекчения по примера на други европейски държави.

Цвета Панайотова - Институт за пазарна икономика: "Да има такава програма може би до някаква степен е вярна посока, но не е това начинът. Няма да накара младите хора да се завърнат. Просто ще служи за финансиране на тези, които вече са решили да се завърнат."

По думите ѝ в най-добрия случай програмата ще задоволи под 1% от нуждите на пазара.

Цвета Панайотова - Институт за пазарна икономика: "Дори да приберем 800 човека и някаква част от тях да са висококвалифицирани, отново няма такава голяма добавена стойност, която би се очаквало от подобна програма."

Според министерството инвестицията във всеки специалист си заслужава. Вече получават запитвания, а от септември ще се приемат кандидатури чрез сайта на Агенцията по заетостта. Една от тях може би ще бъде на Марина.

Марина Павлова - медицинска сестра в Университетска болница Кьолн: "Достатъчно ни лъгаха. На моменти се отчаяхме. Достатъчно се разочаровахме. Но България е малка. Може много бързо всъщност всичко да ѝ дойде на мястото. И най-интересното е, че на фона на всички несправедливости, въпреки това постоянно никнат едни рози, които цъфтят."

За нея не са най-важни парите, а цялостни реформи - особено в здравната система, където работи. Но казва, че понякога малките крачки водят до големите промени.

