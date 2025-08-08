50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да арестуват президента на Венецуела

Съединените щати предлагат надграда от 50 млн. долара за информация, която може да доведе до ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Новината съобщи американският главен прокурор Пам Бонди в Екс. Бонди нарича Мадуро "най-големия наркотрафикант в света". Според нея, той е свързан както с популярна венецуелска банда, така и с мексиканския наркокартел "Синалоа". Досегашната награда за информация за Мадуро беше 25 млн. долара.

Николас Мадуро е на власт от 2013 година, а в началото на тази беше преизбран за президент. Международната общност в по-голямата си част не признава резултатите от изборите и ги определя като фалшифицирани.