50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да арестуват президента на Венецуела

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да арестуват президента на Венецуела
Снимка: АП/БТА
Съединените щати предлагат надграда от 50 млн. долара за информация, която може да доведе до ареста на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Новината съобщи американският главен прокурор Пам Бонди в Екс. Бонди нарича Мадуро "най-големия наркотрафикант в света". Според нея, той е свързан както с популярна венецуелска банда, така и с мексиканския наркокартел "Синалоа". Досегашната награда за информация за Мадуро беше 25 млн. долара.

Николас Мадуро е на власт от 2013 година, а в началото на тази беше преизбран за президент. Международната общност в по-голямата си част не признава резултатите от изборите и ги определя като фалшифицирани.

