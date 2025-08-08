БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната - умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни и първата половина от новата седмица ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще бъде тихо. Температурите ще се повишат и максималните в повечето дни ще са между 33° и 38°.

#слънчево време #времето #горещо време #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
2
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
3
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
5
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
6
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Времето

Очаква ни продължителен период на слънчево и опасно горещо време
Очаква ни продължителен период на слънчево и опасно горещо време
Все по-горещо в близките дни Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Чете се за: 01:45 мин.
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38° Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
Чете се за: 01:57 мин.
Слънце или дъжд в сряда? Слънце или дъжд в сряда?
Чете се за: 02:20 мин.
Валежи и в сряда, но все по-горещо и слънчево време до края на седмицата Валежи и в сряда, но все по-горещо и слънчево време до края на седмицата
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и в евро
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода "Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.": Дебора с първи коментар след пускането на Георги Георгиев на свобода
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността Пълна окупация на град Газа одобри Израелският кабинет по сигурността
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Тръмп е готов на разговор с Путин без среща със Зеленски
Чете се за: 00:50 мин.
По света
50 млн. долара за Мадуро: САЩ търсят информация, с която да...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ