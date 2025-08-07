Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София, увери министърът на културата Мариан Бачев. Повод за това се оказа гражданска петиция за запазване и реставрация на Амфитеатъра след като част от него попадна в списъка с над 4000 държавни имота с отпаднала необходимост и притеснението на граждани на столицата, че върху вековните останки ще започне строеж.

От културното ведомство заявиха, че работят активно за съхраняването и развитието на археологическия резерват "Сердика–Средец" и допълват.

Тодор Чобанов - заместник-министър на културата: "Преди около месец министър Бачев изпрати писмо до Министерството на енергетиката, с което официално поискахме имота на БЕХ да ни бъде предаден с цел експониране в духа на амфитеатъра, имаме готовност и да открием отчуждителна процедура от съседен частен имот, който също би ни помогнал да представим по-добър начин амфитеатъра. Никаква строежи не се предвиждат върху Римския амфитеатър."

В отговор на запитване от "По света и у нас" до Българския енергиен холдинг (БЕХ) какво ще се случи със собствеността, която попадна в списъка с имотите с отложена необходимост, от там отговориха, че са предприели всички необходими действия за съхранение на археологическите находки. И добавят, че министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на културата Мариан Бачев са обсъдили възможността за прехвърляне на собствеността на имота на Министерство на културата.

Заявка да придобие Амфитеатъра имат и от Столична община. На последното събрание на Общинския съвет след предложение това да се случи - точката беше приета.

Бойко Димитров - общински съветник от ПП-ДБ: "Кметът Васил Терзиев е изпратил официално писмо до министър-председателят, до ресорните министри, до областния управител, с което изискваме този терен да ни бъде безвъзмездно прехвърлен."

От Министерството на културата обаче заявиха, че ако общината иска да помогне на държавата, трябва да изготви нов Подробен устройствен план, който може да позволи по-лесно отчуждаване на имотите.

Тодор Чобанов - заместник-министър на културата: "Няколко обекта на територията на резервата са предадени на СО, има такава практика, но за да получи нови имоти за стопанисване тя следва да докаже, че има капацитет да извършва такава дейност, за съжаление състоянието на обектите, които се стопанисват сега от общината е крайно незадоволително."

Повод за неяснотата около това дали ще се строи върху Римския амфитеатър, провокира Маргарита Стефанова да направи петиция за неговото запазване и реставриране. Към днешна дата петицията е подписана от близо 10 000 души.

Мартина Стефанова – журналист и организатор на петицията: "Искаме този амфитеатър да бъде експониран, миналото трябва да се знае, защото без него няма бъдеще, експониран за жителите, за гостите на града и туристите това е нещо уникално, това е наистина амфитеатър близък до размерите на Колизеума в Рим."

А зам.-министърът на културата увери, че следва възстановяване на културната ценност.

Тодор Чобанов - заместник-министър на културата: "Моментално ще започнем действия за укрепване на терена, реставрация и ще направим всичко за запазване на богатото ни културно богатство."

Амфитеатърът на Сердика е открит при строеж на хотел през 2004 година. Разкопки са направени и на още две места, където е трябвало да се строи - на улица "Будапеща" и бул. "Дондуков". Потърсихме за коментар по темата и хотела, в който се намира част от вековното откритие. От там ни отговориха, че към момента той е затворен, а останките, намиращи се в хотела, могат да бъдат видени с предварителна заявка.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ