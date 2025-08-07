БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема...
Чете се за: 03:45 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Опасна красота: ЕС забранява химическо вещество, използвано в гел лаковете за нокти

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Забраната ще важи от 1 септември

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От 1 септември Европейският съюз забранява използването на химическо вещество, което досега се влагаше в производството на повечето гел лакове за нокти.

Според последните изследвания химикалът е опасен за здравето.

Въпреки предупрежденията на Европейския съюз за опасностите, които крие козметичният продукт, отлив на клиенти в салоните за красота няма. Теодора Николова използва гел лак от 20 години и не се притеснява.

"От достатъчно дълго време съм с гел лак. Нямам никакъв проблем", сподели Теодора Николова, клиент.

"Маникюрист съм от 6 години. Използвам гел лак от 15. И единствената нежелана реакция от гел лака върху моите нокти е, че са прекалено дълги и здрави", заяви Силвия Георгиева, маникюрист.

Маникюристите в България се притесняват от фалити, защото ще се наложи да изхвърлят продуктите си. Настояват срокът да се удължи, за да използват вече закупените гел лакове.

"Всички колеги от бранша сме единодушни, че най-правилното и справедливо решение е да се даде гратисен период, поне от 12 месеца, в който маникюристите, които са вложили толкова средства за продуктите си, да могат да ги изразходят. Всички ние недоумяваме как съставка, която е позволена в денталната медицина, е забранена в козметичните продукти", коментира Цветелина Тренова, маникюрист.

Лекарите обаче са на друго мнение. Казват, че съставката се използва в производството на лепила и печатарско мастило и е потенциално опасно за човешкото здраве.

"Тъй като може да окаже неблагоприятно влияние върху репродуктивната система, върху ендокринната система и класифицирано като такова следва да бъде изведено от продуктите, които се използват в козметичните студия", заяви д-р Павлина Симеонова, директор на Дирекция "Обществено здраве" към РЗИ - Русе.

Потенциален риск и реална опасност за здравето са две различни неща, подчерта в предаването "Денят започва" деканът на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София професор Георги Момеков.

"Там има три варианта. Едното е 1А, което е сигурни канцерогени, мутагени или увреждащи репродуктивните. 1Б, при което имаме само данни от животински експерименти. И 2, при което рисковете са теоретични. Става въпрос за преминаване на веществото от 2 към 1Б. И понеже ЕКА, това е европейската агенция, която се занимава с регулацията на химикалите, е прекласифицирала това вещество, то трябва да се извади", каза още Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет при Медицински университет - София.

Не всички гел лакове съдържат опасното вещество, в някои има около 3% от него. На практика гратисният период за забраната вече тече, тъй като новият регламент е обнародван и публикуван в официалния вестник на Европейската комисия на 12 май.

#ТРО #гел лакове #забрана

