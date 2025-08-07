БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

От 1 септември Европейският съюз въвежда забрана за химическото вещество Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), използвано в повечето гел лакове за нокти – един от най-популярните козметични продукти сред хиляди момичета и жени. Според последните изследвания TPO може да представлява сериозна заплаха за здравето, включително риск от рак.

Риск и опасност обаче са две различни неща, подчерта в предаването "Денят започва" чл. кор. Георги Момеков - декан на Фармацевтичния факултет при МУ - София.

"На английски език има две думи, които обаче ние българите не разграничавам. Дума hazаrd и дума risk. Да, наистина, бялата акула и тигровата са опасни, могат да изядат сърфист. Рискът обаче е 1 на 10 000 сърфиста в Австралия, да речем, колко биват изядени. Тоест, при риска има математика, другото е просто опасност. Не трябва да се плашим по никакъв начин от нещата, които се случват, а да сме доволни, че живееме в така държава, част от Европейския съюз, с която се приема, че рисковете трябва да се минимизират непрекъснато. Та всъщност причината да изчезне тази съставка от гел лака е промяна в нейната класификация. Тоест има една класификация, която се казва CMR - канцерогенни, мутагенни и увреждащи репродуктивните способности вещества. Ако изобщо има така класификация, като цяло се избягва включването им в козметични продукти. Но там има три варианта. Едното е 1А, което е сигурни канцерогени, мутагени или увреждащи репродуктивните. 1Б, при което имаме само данни от животински експерименти. И 2, при което рисковете са теоретични. Става въпрос за преминаване на веществото от 2 към 1Б. Така че тук няма колизия в европейското законодателство. И понеже ЕКА, това е европейската агенция, която се занимава с регулацията на химикалите, е прекласифицирала това вещество, то трябва да се извади", посочи деканът на Фармацевтичния факултет.

Той подчерта, че не всички гел лакове съдържат опасното вещество.

"Има всякакви алтернативи. Индустрията е много добре запозната с тези проблеми. За индустрията има огромен проблем. Ще ви кажа какъв. Представете си един световен бранд гел лакове, който работи в ЕС, но работи в Австралия и по цялото кълбо. Той може да си произвежда бранда без да го променя в почти всички точки на света,
но в ЕС няма да може."

Вижте целия разговор във видеото

#TPO #гел лакове #опасни

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
"Боли ни, но ще продължим": Бащи, загубили децата си на пътя, настояват за справедливост и ефективни закони
2
"Боли ни, но ще продължим": Бащи, загубили децата си на...
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
3
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
4
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
5
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
6
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски се завърнаха у дома
4
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
5
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Здраве

Успешна операция: Спасиха жена с 3-килограмов тумор на лицето
Успешна операция: Спасиха жена с 3-килограмов тумор на лицето
Доц. Аврамова: Направихме най-големия подарък за рождения ден – шанс за живот, след успешна трансплантация на костен мозък Доц. Аврамова: Направихме най-големия подарък за рождения ден – шанс за живот, след успешна трансплантация на костен мозък
Чете се за: 02:12 мин.
Шанс за нов живот: Лекари от ИСУЛ извършиха успешна костно-мозъчна трансплантация на 5-годишно момче Шанс за нов живот: Лекари от ИСУЛ извършиха успешна костно-мозъчна трансплантация на 5-годишно момче
Чете се за: 02:55 мин.
Медицинският хеликоптер транспортира пациент в тежко състояние от Бургас до София Медицинският хеликоптер транспортира пациент в тежко състояние от Бургас до София
Чете се за: 00:22 мин.
В ход са процедури за включване на още безплатни антибиотици за деца до 7 години В ход са процедури за включване на още безплатни антибиотици за деца до 7 години
Чете се за: 01:40 мин.
Силви Кирилов: Министерството на здравеопазването не раздава заплати Силви Кирилов: Министерството на здравеопазването не раздава заплати
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борба с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борба с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за август
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ