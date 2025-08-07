БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се облага с 15%

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:05 мин.
По света
тръмп разпореди мита бразилия
От днес в сила влизат новите мита, които Съединените щати наложиха на 69 държави.

Според постигнатото между Брюксел и Вашингтон споразумение, на повечето стоки от ЕС ще се налагат мита със ставка 15%, същата е и за Япония. 10% е митото за Великобритания. Въпреки разговорите за търговските отношения, ставката за Швейцария остава 39 на сто.

По новия тарифен план различните държави са натоварени с между 10 и 40 процента мита. Индия обаче е с 50%, вчера президентът Доналд Тръмп увеличи ставката двойно, като се аргументира, че страната - пряко или непряко купува руски петрол. В коментар от Овлания кабиинет президентът Тръмп каза, че и Китай, който е сред най-големите купувачи на руски горива, също може да бъде натоварен с мита.

