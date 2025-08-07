БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?

Теодора Гатева
Чете се за: 02:20 мин.
По света
среща тръмп зеленски путин
Снимка: АП/БТА
Има голяма вероятност президентът на Съединените щати да се срещне с колегите си от Украйна и Русия. Това заяви самият Доналд Тръмп няколко часа след като американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин.

По думите на Тръмп разговорът е бил "много добър", той обаче не поясни дали е уговорена среща между Зеленски и Путин и не даде повече подробности. Според американски медии е възможно Тръмп да се срещне с Путин през следващата седмица. В пост в социалната си мрежа американският президент написа, че е запознал европейските партньори със съдържанието на разговорите в Москва.

"Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това в идните дни и седмици", посочи Тръмп.

От Кремъл определиха разговора Уиткоф-Путин като "конструктивен и много полезен", но без да дават подробности. Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че е разговарял с Тръмп и че Русия сега е по-склонна да спре бойните действия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Има много голяма вероятност за среща. Не сме решили още къде да бъде. Но днес имахме много добри разговори с президента Путин. Има много голяма вероятност да приключим тези преговори, да сложим край на този път. Той беше дълъг и продължава да бъде дълъг, но има голяма вероятност да има среща много скоро."

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Говорих с президента Тръмп след посещението на специалния му пратеник Стив Уиткоф в Москва. В разговора участваха и европейски лидери - благодарен съм им за подкрепата. Обсъждахме казаното в Москва. Изглежда, че Русия сега е по-склонна към прекратяване."

#разговор Путин и Тръмп #войната в Украйна #САЩ #Зеленски

