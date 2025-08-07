Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?

Има голяма вероятност президентът на Съединените щати да се срещне с колегите си от Украйна и Русия. Това заяви самият Доналд Тръмп няколко часа след като американският специален пратеник Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин.

По думите на Тръмп разговорът е бил "много добър", той обаче не поясни дали е уговорена среща между Зеленски и Путин и не даде повече подробности. Според американски медии е възможно Тръмп да се срещне с Путин през следващата седмица. В пост в социалната си мрежа американският президент написа, че е запознал европейските партньори със съдържанието на разговорите в Москва.

"Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това в идните дни и седмици", посочи Тръмп.

От Кремъл определиха разговора Уиткоф-Путин като "конструктивен и много полезен", но без да дават подробности. Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че е разговарял с Тръмп и че Русия сега е по-склонна да спре бойните действия.