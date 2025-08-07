Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали

Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 15°.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще се установи слънчево време. Само в петък над планините ще има купеста облачност, с много малка вероятност за изолирани следобедни валежи. Вятърът ще бъде от североизток, от неделя – по-често от изток, слаб, по Черноморието след обяд до умерен. Температурите ще се повишават и в понеделник максималните ще са между 33° и 38°.