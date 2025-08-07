БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа Апелативният съд в София

Стоян Денчев е обвинен в тероризъм

Съдът в София гледа мярката на Стоян Денчев от Велико Търново. Той беше заснет от общински камери, как пали гората между два квартала в града. Денчев е обвинен от прокуратурата в тероризъм.

Действията му са определени като терористичен акт срещу България, тъй като мъжът е целял да провокира страх и смут сред населението.

При предишното заседание съдът го остави в ареста с мотиви, че 33–годишният мъж е осъзнавал какви щети ще нанесе, а поведението му показва завишена обществена опасност. Ако бъде признат за виновен, Стоян Денчев може да получи от 5 до 15 години затвор.

#Апелативен съд - София #подпалвач #Велико Търново

