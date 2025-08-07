Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Движението по магистрала "Марица" е възстановено
Над 30 000 декара обхвана вече пожарът в Сакар. Вчера огънят прехвърли автомагистрала „Марица”, като заплаши тир паркинг с мотел и търговски обект, който бе спасен.
Заради задимяване магистралата в участъкът от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" остана затворен в продължение за близо 8 часа. Частично бедствено положение обяви кметът на Община Любимец, след като пожарът навлезе в землището на село Йерусалимово, но опасност за населеното място няма. Тази сутрин обстановката е спокойна. Притесненията на пожарникарите са свързани с евентуален вятър следобед, който може да разгори тлеещи огнища.
Ст. комисар Димитър Чакалов, директор на пожарната в Хасково: "Имаме 17 пожарни автомобила, с които го охраняваме и налюдаваме, така че да нямаме допълнително развитие през деня.
- Свободно ли е движението по АМ "Марица"?
- Да, беше спряно движението, към момента то е възстановено, даже аз се намирам до магистралата ,така че тук обстановката е нормална."