„Пътят Русе-Бяла е проходим при зимни условия“. Това заяви за БНТ директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Стамен Савов.

В късния следобед е имало няколко закъсали тира, които временно са затруднили движението, но в момента то е възстановено. Пътят Русе-Бяла беше временно затворен за товарни автомобили над 12 тона за период от около час днес, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Причината е силният вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир. Екипи на полицията, Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма са на терен, движението за всички видове моторни превозни средства бе пуснато преди близо два часа. Камионите, пътуващи по трасето, изчакваха на изход Русе.

Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев. Електрозахранването в Две могили, където по-рано имаше проблеми, вече е напълно възстановено. До прекъсването на тока в населеното място се стигна вследствие на силен вятър и паднали дървета върху електропреносната мрежа. За кратко захранването беше спрямо и в селата Голямо и Малко Враново, Кошарна, Юделник и Стамболово. В момента екипи на „ЕРП – Север“ работят по отстраняване на аварии по електропреносната мрежа в Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена.

Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване.