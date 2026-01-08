БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Пътят Русе - Бяла е проходим при зимни условия

Репортер: Ралица Маринова
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Снимка: Pixabay
Слушай новината

„Пътят Русе-Бяла е проходим при зимни условия“. Това заяви за БНТ директорът на Областното пътно управление в Русе инж. Стамен Савов.

В късния следобед е имало няколко закъсали тира, които временно са затруднили движението, но в момента то е възстановено. Пътят Русе-Бяла беше временно затворен за товарни автомобили над 12 тона за период от около час днес, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Причината е силният вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир. Екипи на полицията, Областно пътно управление и пътноподдържащата фирма са на терен, движението за всички видове моторни превозни средства бе пуснато преди близо два часа. Камионите, пътуващи по трасето, изчакваха на изход Русе.

Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев. Електрозахранването в Две могили, където по-рано имаше проблеми, вече е напълно възстановено. До прекъсването на тока в населеното място се стигна вследствие на силен вятър и паднали дървета върху електропреносната мрежа. За кратко захранването беше спрямо и в селата Голямо и Малко Враново, Кошарна, Юделник и Стамболово. В момента екипи на „ЕРП – Север“ работят по отстраняване на аварии по електропреносната мрежа в Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена.
Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване.

#отворен път #пътя Русе-Бяла

