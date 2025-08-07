БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

За втори път гореща вълна в Южна Европа: Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
За втори път гореща вълна в Южна Европа: Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия заради втората за сезона гореща вълна в Южна Европа.

Във Франция се съобщава за един загинал. Страната се бори с най-големия горски пожар от повече от 80 години. В департамента Од вече е изпепелена площ по-голяма от Париж. Изгорели са 25 къщи и хиляди декари треви и храсти. Около 2000 огнеборци се борят с пламъците.

В Испания повече от 1500 души бяха евакуирани в района на Тарифа, провинция Кадис. За нови огнища се съобщава и в провинция Галисия.

#големи пожари #Испания #гореща вълна #Португалия #Европа #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
"Боли ни, но ще продължим": Бащи, загубили децата си на пътя, настояват за справедливост и ефективни закони
2
"Боли ни, но ще продължим": Бащи, загубили децата си на...
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
3
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
4
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
5
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)
6
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски се завърнаха у дома
4
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
5
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Европа

Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се облага с 15%
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се облага с 15%
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
Тръмп планира среща с Путин и Зеленски Тръмп планира среща с Путин и Зеленски
Чете се за: 04:45 мин.
Италия одобри изграждането на най-големия висящ мост в света (СНИМКИ) Италия одобри изграждането на най-големия висящ мост в света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
ЦИК на Босна и Херцеговина прекрати мандата на президента на Република Сръбска Милорад Додик ЦИК на Босна и Херцеговина прекрати мандата на президента на Република Сръбска Милорад Додик
Чете се за: 04:02 мин.
Карол Навроцки встъпи в длъжност като президент на Полша Карол Навроцки встъпи в длъжност като президент на Полша
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борба с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борба с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа Апелативният съд в София Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа Апелативният съд в София
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за август
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Промени в движението на магистрала "Хемус" заради...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Колекционерски търг: Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ