За втори път гореща вълна в Южна Европа: Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия

Мащабни пожари бушуват в Испания, Франция и Португалия заради втората за сезона гореща вълна в Южна Европа.



Във Франция се съобщава за един загинал. Страната се бори с най-големия горски пожар от повече от 80 години. В департамента Од вече е изпепелена площ по-голяма от Париж. Изгорели са 25 къщи и хиляди декари треви и храсти. Около 2000 огнеборци се борят с пламъците.

В Испания повече от 1500 души бяха евакуирани в района на Тарифа, провинция Кадис. За нови огнища се съобщава и в провинция Галисия.



