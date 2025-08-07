Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация

Шест държавни институции на проверка в Созопол. Инспекторите следят дали всички изисквания на законите за предлагането на туристически услуги се спазват. Проверяващите се натъкнаха на заведение, което от 4 години работи без задължителната категоризация.

Това заведение на централната улица в Созопол е системен нарушител.

Мария Найденова, Община Созопол: "Още миналия месец сме извършили проверка на това заведение – няма категоризация. Написали сме акт. По закон санкцията е 1 000 лева."

Днес нарушението не е отстранено, а собственикът отказва да го направи.

Николай Желев: "Община Созопол е частна фирма, с която аз нямам сключен договор да изисквам категоризация от нея. Аз имам това." - То е изтекло? - Да. -Преди колко време е изтекло? - Тук пише 2021 г. - Значи вече 4 г. работите без категоризация? - Да. - Налагали ли са ви глоби? - Най-различни глоби са ми налагали. - И продължавате да работите? - С какво ми помага това нещо, евентуално, във връзка с моята дейност. Аз правя пици.

Иван Виделов, директор "Контролна и инспекционна дейност" в Министерството на туризма: "Съставяни са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано, да не може да извършва своята дейност. Управителят или собственик не знам, избяга в момента, както видяхте, ще видим какво ще констатират останалите проверки."

Проверката за неиздаване на касови бележки или фалшиви маркови стоки не установи нарушения. Имаше търговци, които не са готови от утре да представят етикети едновременно в левове и евро.

– Нали знаете за етикетирането и обозначаването на цените в евро. Ще трябва да има вече двойно обозначение след 8-и.

И тъй като от утре няма да бъдат налагани санкции за липсата на двойни цени, а само предупреждения, собственикът е решил да изчака последния момент – 8 октомври.

Николай Кралев: "В активен сезона много от туристите ще се бъркат. И при условие, че нямаме право да взимаме евро, а цената е изписана в евро, ще създаде проблем за туристите."

Това са третите мащабни проверки на държавните институции след Слънчев бряг и Златни пясъци. Подобни съвместни акции се очакват и в другите летни курорти.