БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
проверки созопол заведение години работи без задължителната категоризация
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шест държавни институции на проверка в Созопол. Инспекторите следят дали всички изисквания на законите за предлагането на туристически услуги се спазват. Проверяващите се натъкнаха на заведение, което от 4 години работи без задължителната категоризация.

Това заведение на централната улица в Созопол е системен нарушител.

Мария Найденова, Община Созопол: "Още миналия месец сме извършили проверка на това заведение – няма категоризация. Написали сме акт. По закон санкцията е 1 000 лева."

Днес нарушението не е отстранено, а собственикът отказва да го направи.

Николай Желев: "Община Созопол е частна фирма, с която аз нямам сключен договор да изисквам категоризация от нея. Аз имам това."

- То е изтекло?

- Да.

-Преди колко време е изтекло?

- Тук пише 2021 г.

- Значи вече 4 г. работите без категоризация?

- Да.

- Налагали ли са ви глоби?

- Най-различни глоби са ми налагали.

- И продължавате да работите?

- С какво ми помага това нещо, евентуално, във връзка с моята дейност. Аз правя пици.

Иван Виделов, директор "Контролна и инспекционна дейност" в Министерството на туризма: "Съставяни са му множество актове на въпросното заведение и сега предстои да бъде запечатано, да не може да извършва своята дейност. Управителят или собственик не знам, избяга в момента, както видяхте, ще видим какво ще констатират останалите проверки."

Проверката за неиздаване на касови бележки или фалшиви маркови стоки не установи нарушения. Имаше търговци, които не са готови от утре да представят етикети едновременно в левове и евро.

– Нали знаете за етикетирането и обозначаването на цените в евро. Ще трябва да има вече двойно обозначение след 8-и.

И тъй като от утре няма да бъдат налагани санкции за липсата на двойни цени, а само предупреждения, собственикът е решил да изчака последния момент – 8 октомври.

Николай Кралев: "В активен сезона много от туристите ще се бъркат. И при условие, че нямаме право да взимаме евро, а цената е изписана в евро, ще създаде проблем за туристите."

снимки: БГНЕС

Това са третите мащабни проверки на държавните институции след Слънчев бряг и Златни пясъци. Подобни съвместни акции се очакват и в другите летни курорти.

#заведения по морето #проверки на заведенията #проверки по морето #Созопол #пицария

Последвайте ни

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
4
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
5
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
6
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Регионални

Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без ясно решение
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без ясно решение
С наркотици, шперцове и злато: Полицията задържа мъж от Ямбол в хотелска стая в Слънчев бряг С наркотици, шперцове и злато: Полицията задържа мъж от Ямбол в хотелска стая в Слънчев бряг
Чете се за: 00:55 мин.
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград
Чете се за: 00:50 мин.
13-годишно момче с тротинетка блъсна дете в Карнобат 13-годишно момче с тротинетка блъсна дете в Карнобат
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Държавата с мерки срещу имотните измами
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ