Пожари във Франция: Огнената стихия взе жертва, 13 са ранени

Пламъците са унищожили площ по-голяма от територията на Париж

Снимка: БТА
Силни горски пожари в Южна Франция с безпрецедентен мащаб. Огнената стихия взе една жертва. 13 души са ранени, двама от които тежко.

11 от пострадалите са пожарникари. 1000 местни жители за евакуирани.

Според последните данни на третия ден от пожара силата му в департамента Од намалява, но бедствието продължава да опустошава хиляди хектари земя.

Пламъците са унищожили площ по-голяма от територията на Париж. Вятърът, който насочваше огъня към Средиземно море, обърна посоката си.

Засегнати са 15 общини.

25 жилища са разрушени или пострадали частично, изгорели са 35 автомобила.

Властите започнаха разследване на причините за пожара, който е най-големият във Франция от 2006 година насам.

