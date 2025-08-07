Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете

Социалното министерство и Агенцията за закрила на децата започват разпространението на видеоклипове, в които на достъпен за младежите език лекари разказват за вредата от употребата на вейпове, райска газ, дизайнерска дрога. В кампанията се включват известни спортисти, лекари, психолози и деца.

Министър Гуцанов обяви, че от началото на година има подадени 1239 сигнала за деца в риск, а агенцията за закрила на децата се е самосезирала за над 10 случая за употреба на вейпове и райска газ. Призова цялото общество да се включи в борбата, по думите му, със съвременната чума.

"Колко смъртни случаи трябва да се случат, колко деца трябва да бъдат трайно увредени до края на живота си, за да разберем, че дизайнерската дрога, вейповете е изключително вредно, наистина пандемия", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Разработена е и брошурана, на която QR код отвежда към клиповете. Целта е те да достигна до повече младежи и техните родители.

"Предстои ни от септември още много работа. Ние ще влезем във всички училища, ще направим срещи с представители на търговски обекти, на моловете, на кината, за да може тези неща да достигнат до децата", допълни Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

В кампанията се включват известни спортисти, лекари, психолози,учители, деца.

"Най-добрият начин да убедиш някого е с личен пример. За щастие в момента, особено в нашия спорт и във всички други, имаме толкова много добри спортисти, толкова много желаещи хора да прославят България и виждам, че това вдъхновява децата, запалва ги още повече да бъдат по залите, вместо да са навън", коментира Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика. "Ние сме млади хора, искаме да изпитаме всичко, искаме да пробваме всичко. Да, това е така. Смятам, че спорта, изкуството, както споменаха докторите, са много по-добър начин, отколкото забавление една вечер в клуба. Мисля, че не си струва да се рискува цял живот за една вечер да впечатлим приятелите си", сподели Никол Петрова, Детски съвет на ДАЗД. "Смятам, че колкото повече се информираме като деца, толкова по-бързо ще се спре цялата консумация и употреба на тези вещества", добави Мелис Мехмедова, Детски съвет на ДАЗД.

Клиничният психолог Даниела Лазарова обяснява, че кампанията не е агресивна и смята, че това е пътят към младите хора.

"Като забранения плод - всяко нещо, в което твърде много и назидателно им се казва – не го прави, те естествено, искат да го направят. Мисля, че това, че млади хора са включени в инициативата и че се говори неназидателно, а информативно би могло да стигне до по-широк кръг публика", каза още Даниела Лазарова, клиничен психолог и психотерапевт към ВМА.

И добавя, че в този процес е изключително важно активно да участват и родителите.