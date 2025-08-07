БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Запази

В инициативата се включват известни спортисти, лекари, психолози и деца

тон райски газ заловиха служители гдбоп
Слушай новината

Социалното министерство и Агенцията за закрила на децата започват разпространението на видеоклипове, в които на достъпен за младежите език лекари разказват за вредата от употребата на вейпове, райска газ, дизайнерска дрога. В кампанията се включват известни спортисти, лекари, психолози и деца.

Министър Гуцанов обяви, че от началото на година има подадени 1239 сигнала за деца в риск, а агенцията за закрила на децата се е самосезирала за над 10 случая за употреба на вейпове и райска газ. Призова цялото общество да се включи в борбата, по думите му, със съвременната чума.

"Колко смъртни случаи трябва да се случат, колко деца трябва да бъдат трайно увредени до края на живота си, за да разберем, че дизайнерската дрога, вейповете е изключително вредно, наистина пандемия", заяви Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Разработена е и брошурана, на която QR код отвежда към клиповете. Целта е те да достигна до повече младежи и техните родители.

"Предстои ни от септември още много работа. Ние ще влезем във всички училища, ще направим срещи с представители на търговски обекти, на моловете, на кината, за да може тези неща да достигнат до децата", допълни Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

В кампанията се включват известни спортисти, лекари, психолози,учители, деца.

"Най-добрият начин да убедиш някого е с личен пример. За щастие в момента, особено в нашия спорт и във всички други, имаме толкова много добри спортисти, толкова много желаещи хора да прославят България и виждам, че това вдъхновява децата, запалва ги още повече да бъдат по залите, вместо да са навън", коментира Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.

"Ние сме млади хора, искаме да изпитаме всичко, искаме да пробваме всичко. Да, това е така. Смятам, че спорта, изкуството, както споменаха докторите, са много по-добър начин, отколкото забавление една вечер в клуба. Мисля, че не си струва да се рискува цял живот за една вечер да впечатлим приятелите си", сподели Никол Петрова, Детски съвет на ДАЗД.

"Смятам, че колкото повече се информираме като деца, толкова по-бързо ще се спре цялата консумация и употреба на тези вещества", добави Мелис Мехмедова, Детски съвет на ДАЗД.

Клиничният психолог Даниела Лазарова обяснява, че кампанията не е агресивна и смята, че това е пътят към младите хора.

"Като забранения плод - всяко нещо, в което твърде много и назидателно им се казва – не го прави, те естествено, искат да го направят. Мисля, че това, че млади хора са включени в инициативата и че се говори неназидателно, а информативно би могло да стигне до по-широк кръг публика", каза още Даниела Лазарова, клиничен психолог и психотерапевт към ВМА.

И добавя, че в този процес е изключително важно активно да участват и родителите.

#вейпове #дизайнерска дрога #инициатива #кампания #Борислав Гуцанов #райски газ #социален министър

Последвайте ни

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
3
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
4
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
6
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Политика

Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Пеевски иска проверка на "Лукойл" Пеевски иска проверка на "Лукойл"
Чете се за: 00:45 мин.
МЗ дава по още 2600 лева към парите на младите лекари специализанти МЗ дава по още 2600 лева към парите на младите лекари специализанти
Чете се за: 02:05 мин.
Министерски съвет ще предложи на парламента да одобри програмата за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост Министерски съвет ще предложи на парламента да одобри програмата за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост
Чете се за: 01:57 мин.
ПП-ДБ внесоха сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик ПП-ДБ внесоха сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик
Чете се за: 01:30 мин.
Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ