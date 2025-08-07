Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото

"Икономическа полиция" е намерила и фалшиви левове и лични документи при претърсване в дома на един от арестуваните вчера разпространители на фалшиво евро.

При акцията бяха задържани трима души, които се готвели да пуснат на пазара фалшивите банкноти. Пред БНТ директорът на "Икономическа полиция" заяви, че преди официалното въвеждане на еврото най-уязвими са възрастните хора, които по-трудно различават защитните знаци на банкнотите.

Днес шабленският пъпеш на пазара в Русе се продава за 3 лева килограма или евро и 53 цента. Оказва се, че част от пазаруващите още се бъркат от двойното етикетиране.

"Наистина в един етикет винаги се заглеждаме в по-ниската цифра, което е обичайно и нормално за всички хора, така че това е въпрос на свикване", заяви Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" - Русе.

С качество почти неразличимо от оригинала са откритите вчера фалшиви евробанкноти при акция на полицията, при която бяха задържани трима души.

"Качеството е изключително добро на тази банкнота, някъде дори я определят като суперфалшификат. Има едно правило - пипни, наклони и погледни, тоест когато пипате трябва да има релеф, който трябва да се усеща с пипане. Когато накланяш евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети, които са в самата банкнота", коментира комисар Дарин Костов, директор на "Икономическа полиция" към СДВР.

Фалшивите пари е трябвало да бъдат пуснати в обращение с влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.

"Тези хора според мен се готвят, когато влезе еврото, тогава да ги разпространяват или да закупуват нещо с тях. Старите хора са уязвими, количеството не е толкова голямо, за да правят някакви големи сделки", добави комисар Дарин Костов.

Освен евро задържаните разпространявали и фалшиви левове и лични документи. Все още не е ясно къде са печатани парите.

"Бяха намерени фалшиви документи за самоличност, български левове, купюри по 50, също фалшиви, около няколкостотин", коментира комисар Дарин Костов.

На черния пазар изработването на едно фалшиво евро струва между 20 и 30 евроцента.

"Печалбите са големи, защото една банкнота може да се продава между 20 и 30% от стойността си. Тоест, ако напечаташ 10 млн. и я продадеш на 20% са 2 млн.", каза още комисар Дарин Костов, директор на "Икономическа полиция" към СДВР.

Откритите фалшиви левове от "Икономическа полиция" са на обща стойност 15 000 лева в купюри от по 50 и 100 лева.