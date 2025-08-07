БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Как приемат промяната пътуващите?

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее след смяната на лева с еврото.

За удобство на пътниците и водачите новата цена ще бъде закръглена с по-малка стойност, а не както се получава при превалутирането по фиксирания курс на БНБ в момента.

Превозвачи пресмятат, че това ще доведе до загуби за стотици хиляди левове, но ще се избегнат големи затруднения при разплащането в автобусите.

В обществения транспорт на Пловдив билет може да се купи само с пари в брой. Цената му от един лев вече ще бъде дублирана и от изписване на стойността в евро.

Според изчисленията при превалутирането тя ще е 51 евроцента. Хората приемат промяната с противоречиви чувства.

"Много голям проблем – те не са подготвени", сподели Георги Илиев.

"Ще бъде по-трудно, защото сме свикнали така и ще ни трябва време за да свикнем с новите цени", коментира Цветелина.

"Била съм в чужбина, работила съм с еврото, така че не ме е страх".

Преходните билети с две цени на тях ще са в обращение до края на годината. За отпечатването им заявка до монетния двор ще бъде изпратена от основния превозвач в пловдивския обществен транспорт.

От фирмата не очакват затруднения и докато не пристигнат новите билети ще продават от старите по един лев.

"До Нова година така или иначе се работи в левове, няма да имаме някакъв дискомфорт", заяви Петко Ангелов, собственик на фирма за автобусни превози.

Хората, които пътуват с градския транспорт обаче смятат , че още в преходния период цената в евро трябва да бъде преразгледана.

Превозвачите са съгласни от 1 януари 2026 година цената на билета да бъде намалена заради удобството на пътниците.

Това ще е решение и за шофьорите и кондукторите, които няма да губят време във връщане на дребни монети, а ще следят за безопасността на пътуването.

"Няма как да върнем 49 цента и затова предприехме тази стъпка с кмета да узакони с акт, да може да бъде направено 50 цента, която е цяла монета", заяви Петко Ангелов, собственик на фирма за автобусни превози.

От администрацията обясниха, че корекция на цените в градския транспорт е възможна само с решение на Общинския съвет.

"Това е една тема, която може да бъде обсъждана по предложение на кмета естествено и със съгласие на превозвачите, защото това ще се отрази на стойността на билета", каза още Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив.

Според изчисленията на превозвачи закръглянето на стойността на билета на по-ниския номинал от 50 цента в Пловдив ще струва загуби за около 300 000 лева годишно.

