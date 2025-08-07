БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пловдивският отряд за реакция при бедствия има нужда от нови членове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В изключително тежкия период с чести пожари и голям риск от разпространението им - работата на доброволците, които се включват в гасенето им, е особено важна. Пловдивският отряд за реакция при бедствия е сред най-активните, но поради многобройните ангажименти има нужда от нови членове.

Михаела Чорлева: "Основните трудности, с които се сблъскваме са предимно това, че шофьори не знаят как да направят път, когато тръгнем да работим на терен. Също до някаква степен техника и бусът, с който можем да се поберем само трима човека. А когато сме повече, трябва да тръгне някой със свой собствен автомобил. А когато тръгнеш със собствен автомобил, няма как да бързаш, тъй като има доста глоби."

Вижте прякото включване на Мариела Хубинова.

#пловдивски отряд #доброволци

