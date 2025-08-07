БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
ЕС: Хуманитарната криза в Газа се задълбочава
Снимка: АП/БТА
Хуманитарната криза в Газа се задълбочава - това заявиха представители на Европейския съюз. Те запознаха държавите членки със ситуацията в анклава, след като преди месец беше постигнато споразумение с Израел за по-големи доставки на хуманитарна помощ в палестинската територия. Има положителни аспекти - що се отнася до доставките на горива и до броя на камионите, с храни и медикаменти, които влизат Газа. Според доклада обаче, има редица фактори, които възпрепятстват хуманитарните операции в палестинската територия.

Тази вечер се очаква заседание на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, на което ще се реши как ще продължи операцията в Газа, както и плановете за пълната ѝ окупация.

#задълбочава #хуманитарна криза в Газа #Хамас #Израел

