"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон

Жилищен комплекс и бойни топки са част от новите находки на Перперикон. Това обясни в ефира на "Денят започва" ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров. Открит е комплекс от жилища от 13-14 век в южния квартал, вкопани дълбоко в земята, за които местното население е използвало руините от заобикалящите ги антични храмове.

"В последните две години и разкриваме едно небогато, но локално селище от 13-14 век. Нерекохме го "Градът на хобитите", защото действително тук са живели може би едни от най-бедните хора. Буквално сред техните жилища се намират и техните гробове. Всъщност става дума за Големия некропол от 13-14 век. Ето сега ще се опитам да ви покажа няколко от последните гробове, които сме проучили. Става дума за действително най-бедната част от града, които са живели именно тук в руините на старите антични постройки. Но пък така или иначе, Перперикон през 14 век е бил епископски център, много важен град, за който са воювали нееднократно България и Византия. И другата ни голяма находка от последните дни, това е именно една такава следа от тези военни действия. Става дума за бойна топка за каменометна машина за балиста, използвана през 13-14 век от българските или византийските войски.

Никита Хониат ни разказва за тези бойни топки, които са били своеобразните системи, като днешните "Хаймарс" на Средновековието. Изхвърляни с много голяма сила, те са се разбивали в скалите и са правили картеч, който буквално е помитал нападащите или съответно отбраняващите. Ето сега ще ви покажа тази бойна топка, която излезе. Представлява около 15 кг гюле, което е било използвано именно за такива цели. Така че всъщност имаме много нови щрихи за историята на Перперикон", обясни проф. Овчаров.

Археолозите са си поставили целта да разчистят напълно пространството между Акропола и голямата базилика в южния квартал.