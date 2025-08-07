БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Жилищен комплекс и бойни топки са част от новите находки на Перперикон. Това обясни в ефира на "Денят започва" ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров. Открит е комплекс от жилища от 13-14 век в южния квартал, вкопани дълбоко в земята, за които местното население е използвало руините от заобикалящите ги антични храмове.

"В последните две години и разкриваме едно небогато, но локално селище от 13-14 век. Нерекохме го "Градът на хобитите", защото действително тук са живели може би едни от най-бедните хора. Буквално сред техните жилища се намират и техните гробове. Всъщност става дума за Големия некропол от 13-14 век. Ето сега ще се опитам да ви покажа няколко от последните гробове, които сме проучили. Става дума за действително най-бедната част от града, които са живели именно тук в руините на старите антични постройки. Но пък така или иначе, Перперикон през 14 век е бил епископски център, много важен град, за който са воювали нееднократно България и Византия. И другата ни голяма находка от последните дни, това е именно една такава следа от тези военни действия. Става дума за бойна топка за каменометна машина за балиста, използвана през 13-14 век от българските или византийските войски.
Никита Хониат ни разказва за тези бойни топки, които са били своеобразните системи, като днешните "Хаймарс" на Средновековието. Изхвърляни с много голяма сила, те са се разбивали в скалите и са правили картеч, който буквално е помитал нападащите или съответно отбраняващите. Ето сега ще ви покажа тази бойна топка, която излезе. Представлява около 15 кг гюле, което е било използвано именно за такива цели. Така че всъщност имаме много нови щрихи за историята на Перперикон", обясни проф. Овчаров.

Археолозите са си поставили целта да разчистят напълно пространството между Акропола и голямата базилика в южния квартал.

"Разкопките продължават вече два месеца. Тази година кампанията е много голяма, най-голямата в България. Сега вече минаваме през този пласт на Средновековието, а отдолу се намират античните части на Перперикон, които са не по-малко интересни - улици, площади, свързани с базиликата, с голямата базилика, построена през VI век."

#градът на хобитите #големи бойни топки #Перперикон

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
2
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
3
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
4
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
5
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
6
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
4
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Общество

Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?
Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
Започва изплащането на пенсиите за август Започва изплащането на пенсиите за август
Чете се за: 00:17 мин.
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
Чете се за: 06:57 мин.
"Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат? "Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат?
Чете се за: 02:00 мин.
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители "Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон "Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Колекционерски търг: Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Въпреки войната, продължава изграждането на грандиозен български...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ