БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ден преди крайния срок за обозначаване на цените в лева и в евро: Готови ли са търговците?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ден преди крайния срок, в който всички стоки у нас трябва да бъдат обозначени с цени в двете валути, търговци масово сменят етикетите.

Цената в лева на повечето плодове и зеленчуци по пазарите в големите градове вече е преизчислена и в евро. Въпреки това двойното обозначение продължава да обърква купувачите.

Милена Минчева, производител и търговец: "Имаме още 3-4 етикета общо взето, които така съпътстване на стоки, които са преоценени при нас, които на тях нямаме още преетикетиране. Касовите апарати, нашият софтуер вече е сложен, но предполагам, че може би ще има фирми, които ще останат още с непроменен. Физически е невъзможно всички фирми да се обхванат. Хубаво е да има удължаване на срока, защото хората още не всички са свикнали. Има обекти, които са с много артикули. Все пак за това трябва време."

Според думите на Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе, търговците вече са готови за промяната.

Кунчо Кунчев, управител на "Общински пазари" в Русе: "Дори да е земеделски производител или търговец, няма кой знае колко много артикула или земеделска продукция, различни видове, която да изисква много работа по преетикитирането. Готови са търговците. По всички търговски маси наистина има двойни цени в евро и в лева. Друг е въпросът вече с настройките на касови апарати и т.н. Там имаме наистина и ние като общинската фирма, която стопанисва пазарите в града, имаме наистина проблеми, защото малко трудно вървят нещата, но като цяло на пазара вече има и двете цени."

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева

#цени в лева #България и еврото #цени в евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
2
Откриха тяло на мъж край Националния стадион в София
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
4
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
5
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
6
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски се завърнаха у дома
4
"Дядо Господ е с нас": Със сълзи на очи хората от Плоски...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
5
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: България и еврото

Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
"Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат? "Моите въпроси за €": Защо страни като Дания, Швеция и Унгария не са приели еврото и нямат намерение да го въвеждат?
Чете се за: 02:00 мин.
"Моите въпроси за €": Ще доведе ли въвеждането на еврото до обедняване на народа? "Моите въпроси за €": Ще доведе ли въвеждането на еврото до обедняване на народа?
Чете се за: 02:07 мин.
"Галъп": 60 на сто от българите се страхуват от поскъпване на живота след приемане на еврото "Галъп": 60 на сто от българите се страхуват от поскъпване на живота след приемане на еврото
Чете се за: 00:45 мин.
Има ли спекула? КЗК изиска допълнителни данни от търговските вериги за продажбата на основни храни Има ли спекула? КЗК изиска допълнителни данни от търговските вериги за продажбата на основни храни
Чете се за: 02:00 мин.
"Моите въпроси за €": Ще има ли промени при земеделските субсидии след превалутирането? "Моите въпроси за €": Ще има ли промени при земеделските субсидии след превалутирането?
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин? Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Мярката на подпалвача на пожара във Велико Търново ще гледа...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва изплащането на пенсиите за август
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ