Въпреки войната, продължава изграждането на грандиозен български православен храм в украинския град Арциз

Грандиозен православен храм с елементи от различни периоди на християнството по нашите земи вече 14 години се строи в украинския град Арциз, в който половината от населението са бесарабски българи. Въпреки войната, строежът продължава. Това съобщи в "Денят започва" отец Генадий Мартинов, настоятел на храма „Радост на всички скърбящи“ в гр.Арциз.

"2011 г. сме почнали. Много ми беше важно да се роди нещо такова, което ще включава и историята, и етноса, и религиозното състоявие, и нашето състояние на днескашния ден. И това, после стана тази идея, и тя действително стана реалност. Беше много амбициозно отначало, защото едно малко градче, което няма пари дори за една малка цървичка, има проект на 14 декара."

"Имам си малко хоби, обичах архитектура, и това ми стана такова една генерална, централна идея,
да посветя на това много време. Ние в Бесарабия нямаме нито едно място, което да прилича на балканската архитектура, на България и затова стана важно да се построи център, непременно да има лице на това, което го има тук в България, с църковно направление и непременно да има и квартал на Средновековието, където са живели българите в своето време."

По 3000-4000 души се събират в комплекса на големи празници, като Рождество Христово.

"14 години сами сме се трудили, но вие знаете днешните много трагични обстоятелства за страната, това се отрази на нашата идея. През 2023 г. Видинският митрополит Даниил ме покани, за да го запозная с идеята, дойдох във Видин и уж за кратко, а останах три дни, не можехме да се разделим и разговаряхме непрекъснато."

Българската базилика в украинския град Арциз е изградена на почти 70 процента, а отец Генадий е имал среща и с президента, и със Симеон Сакскобургготски.

"Видях живо възхищение, че това може да се роди, имахме човешки, неофициални срещи. Не мога да искам някакви помощи, парите са много относително нещо, но дори това внимание ми дава вдъхновение да продължа", каза отец Генадий.

Вижте целия разговор във видеото

