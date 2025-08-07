БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Жители на село Бураново, община Кочериново недоволстват срещу новоназначения свещеник в селото, който заключил с катинар обновения от тях храм. Наскоро местните хора направили ремонт в него, но сега се оказва, че не могат дори да запалят свещ вътре.

Местните са недоволни от новоназначения свещеник Георги Граховски, който им казал, че църквата ще работи само когато той може да идва. Но храмът остава затворен дори на големи празници, негодуват жителите на селото.

Те сами се грижат за храма и наскоро направили ремонт за 50 хиляди лева в него.

Преди назначаването на отец Георги Граховски кметският наместник Димитринка Янкова отговаряла за храма и държала ключовете от него. Заради заболяване старият свещеник бил освободен от служба.

"Не можете да влезете в черквата, а това всичко от дарения е направено. Вчера имаше празник, черквата губи 200 лева от свещи."

"Идва празник - Богородица. Не може той да заключва черквата", негодува жител на селото.

Димитринка Янкова, кметски наместник: "Този храм е поради това, че много фирми наляха материалите в него. Този храм стана номер 1 в община Кочериново."

На местните отец Георги Граховски обяснил, че заключва заради опасност от кражби и злоупотреби. Той обслужва 5 населени места, но обеща пред БНТ, че ще намери начин да оставя ключ в местен жител, така че храмът да може да бъде по-често отварян, особено на големи празници.

Вижте прякото включване на Аксения Ангелова.

