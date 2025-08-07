БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста

Светозар Костадинов
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Софийският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение задържане под стража на Стоян Денчев - подпалвачът от Велико Търново, обивнен в тероризъм и всяване на страх и смут в обществото. Обвиняемият поиска по-лека мярка за неотклонение. Ето какви са аргументите на адвоката му.

адв. Симеон Тъпов: "Специалната цел е да всее смут и страх в населението, част от текста на 108А - за това няма абсолютни никакви доказателства. Напротив, както казах, действията му по време на ... след запалването, не казвам кой го е запалил по принцип, говорят за нещо обратно. Как един човек, който иска да всява смут и страх в населението, отива да гаси запалено нещо. Защо го прави пред толкова много хора."

Стоян Денчев също поиска от съда по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

Пожарът между кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново избухна преди повече от седмица през нощта, като близо 4 часа продължи потушаването на пламъците. Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви в социалните мрежи, че пожарът е умишлен и публикува видеоклип, на който се вижда как криминално проявеният 33-годишен Стоян Денчев пали със запалка клони и треви.

