БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все по-горещо в близките дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Все по-горещо ще бъде времето в близките дни. Отново ще има райони с опасно високи температури. Ще бъде и почти безоблачно.

В следобедните часове ще има изолирани превалявания, главно в планинските райони. В по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с максимални температури между 29° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг - от 27° до 30°.

В източната половина от страната, особено по Черноморието, ще бъде много ветровито, с временно силен североизточен вятър.

Ветровитото време и високите температури са причина за високия риск от възникване на пожари в източната половина от страната, за разлика от Западна България, където през последните дни паднаха проливни валежи, а температурите бяха относително по-ниски.

И утре в източната половина на страната ще остане ветровито. Ще бъде още по-горещо с максимални температури между 31° и 36°, в София - около 31°. Ще бъде слънчево, с повече обалци в следобедните часове в планинските райони и в планините, където и утре ще има валежи и гръмотевична дейност, с по-голяма вероятност в масивите от западната половина от страната.

По Черноморието и в петък ще остане много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около един метър. На морския бряг както днес, така и утре ще бъде почти безоблачно, с максимални температури от 27° до 30°.

С всеки следващ ден ще става все по-горещо, а в неделя, както и в началото на новата седмица, отново ще има много райони с опасно високи температури, стойности над 35° на сянка. Ще се повишават и минималните температури и в по-голямата част то страната няма да падат под 20°. Ще бъде и почти безоблачно, и почти тихо.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
1
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
3
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
4
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
5
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)
6
Задържаха трима с 10 000 фалшиви евро в София (СНИМКИ)

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
4
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Времето

Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Слънчево време ни очаква днес, на места ще превали
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38° Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
Чете се за: 01:57 мин.
Слънце или дъжд в сряда? Слънце или дъжд в сряда?
Чете се за: 02:20 мин.
Валежи и в сряда, но все по-горещо и слънчево време до края на седмицата Валежи и в сряда, но все по-горещо и слънчево време до края на седмицата
Чете се за: 02:42 мин.
Слънчево време на изток, с валежи на запад Слънчево време на изток, с валежи на запад
Чете се за: 02:12 мин.
Слънчево и все по-горещо време в петък и през уикенда Слънчево и все по-горещо време в петък и през уикенда
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ