Все по-горещо в близките дни

Все по-горещо ще бъде времето в близките дни. Отново ще има райони с опасно високи температури. Ще бъде и почти безоблачно.



В следобедните часове ще има изолирани превалявания, главно в планинските райони. В по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с максимални температури между 29° и 34°, в София - около 29°, на морския бряг - от 27° до 30°.

В източната половина от страната, особено по Черноморието, ще бъде много ветровито, с временно силен североизточен вятър.

Ветровитото време и високите температури са причина за високия риск от възникване на пожари в източната половина от страната, за разлика от Западна България, където през последните дни паднаха проливни валежи, а температурите бяха относително по-ниски.

И утре в източната половина на страната ще остане ветровито. Ще бъде още по-горещо с максимални температури между 31° и 36°, в София - около 31°. Ще бъде слънчево, с повече обалци в следобедните часове в планинските райони и в планините, където и утре ще има валежи и гръмотевична дейност, с по-голяма вероятност в масивите от западната половина от страната.

По Черноморието и в петък ще остане много ветровито, с временно силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около един метър. На морския бряг както днес, така и утре ще бъде почти безоблачно, с максимални температури от 27° до 30°.

С всеки следващ ден ще става все по-горещо, а в неделя, както и в началото на новата седмица, отново ще има много райони с опасно високи температури, стойности над 35° на сянка. Ще се повишават и минималните температури и в по-голямата част то страната няма да падат под 20°. Ще бъде и почти безоблачно, и почти тихо.



