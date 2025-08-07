БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евгений Балев: 72-а Колоездачна обиколка на България ще има

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
На пресконференцията присъства и вицепрезидентът на БФК Данаил Ангелов, който подаде оставка.

Евгений Балев
72-ата Колоездачна обиколка на България ще има, въпреки сътресенията във федерацията. Президентът на централата Евгений Балев отхвърли обвиненията, отправени към него от Международния колоездачески съюз.

"Категорично отхвърлям обвиненията на етичната комисия за етични нарушения и ще си търсим правата пред съответните органи и пред Спортния арбитражен съд", категоричен бе Балев.

"Всички разбираме, че това е прецедент етичната комисия да отправя такива наказания", добави президентът на БФ Колоездене.

На пресконференцията присъства и вицепрезидентът на БФК Данаил Ангелов, който подаде оставка.

Двамата твърдят, че обвиненията са "долни доноси" с цел провал на предстоящото състезание, като атаката срещу тях е организирана от "група от девет души", които са били в предишното управление на БФК.

На 5 август независима етична комисия установи, че Данаил Ангелов е манипулирал колоездачни състезания и е атакувал словесно членове на колоездачната общност. След нарушенията, той и Евгений Балев получиха 2-годишни забрани за участие в организация на колоездачни събития.

Вижте целия материал във видеото!

Президентът и вицепрезидентът на федерацията по колоездене ще обжалват наложеното им наказание
Президентът и вицепрезидентът на федерацията по колоездене ще обжалват наложеното им наказание
От БФК заявиха, че атаките към тях идват от хора от старото...
Чете се за: 02:22 мин.
#Колоездачна обиколка на България 2025 г. #Евгений Балев #Българска федерация по колоездене

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
Спортни новини 07.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 07.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 06.08.2025 г., 20:50 ч.
Никола Цолов: Искам да приключа сезона на „Монца" с повод за радост
Чете се за: 02:55 мин.
Белият дом ще се включи в организацията на Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.
Чете се за: 01:30 мин.

Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция в Созопол: Инспектори проверяват търговски обекти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Все по-горещо в близките дни
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
