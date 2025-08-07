Евгений Балев: 72-а Колоездачна обиколка на България ще има

72-ата Колоездачна обиколка на България ще има, въпреки сътресенията във федерацията. Президентът на централата Евгений Балев отхвърли обвиненията, отправени към него от Международния колоездачески съюз.

"Категорично отхвърлям обвиненията на етичната комисия за етични нарушения и ще си търсим правата пред съответните органи и пред Спортния арбитражен съд", категоричен бе Балев.

"Всички разбираме, че това е прецедент етичната комисия да отправя такива наказания", добави президентът на БФ Колоездене.

На пресконференцията присъства и вицепрезидентът на БФК Данаил Ангелов, който подаде оставка.

Двамата твърдят, че обвиненията са "долни доноси" с цел провал на предстоящото състезание, като атаката срещу тях е организирана от "група от девет души", които са били в предишното управление на БФК.

На 5 август независима етична комисия установи, че Данаил Ангелов е манипулирал колоездачни състезания и е атакувал словесно членове на колоездачната общност. След нарушенията, той и Евгений Балев получиха 2-годишни забрани за участие в организация на колоездачни събития.

Вижте целия материал във видеото!