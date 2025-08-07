БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:07 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и председателят на Агенция за закрила на детето Теодора Иванова започват нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.

"Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища, за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна чума", каза министър Гуцанов.

По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск.

Над 10 са самозиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Въпреки закона, продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ, допълни той.

"Едно дете да спасим, значи сме свършили не малко работа", добави министър Гуцанов.

Теодора Иванова, председател на ДАЗД: "Предстои ни още много работа, ще се срещнем с още директори, с управители на търговски вериги, на търговски центрове, кина и др., за да стигнем до повече деца."

Пеевски иска проверка на "Лукойл"
Пеевски иска проверка на "Лукойл"
МЗ дава по още 2600 лева към парите на младите лекари специализанти МЗ дава по още 2600 лева към парите на младите лекари специализанти
Чете се за: 02:05 мин.
Министерски съвет ще предложи на парламента да одобри програмата за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост Министерски съвет ще предложи на парламента да одобри програмата за продажба на държавни имоти с отпаднала необходимост
Чете се за: 01:57 мин.
ПП-ДБ внесоха сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик ПП-ДБ внесоха сигнал в КПК срещу бившия кмет на Пазарджик
Чете се за: 01:30 мин.
Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата Обнародваха промените в Закона за движението по пътищата
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Този месец трябва да приключи съгласувателната процедура за избор на главен секретар на МВР Президентът Радев: Този месец трябва да приключи съгласувателната процедура за избор на главен секретар на МВР
Чете се за: 02:00 мин.

Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон "Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Колекционерски търг: Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
