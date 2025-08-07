Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и председателят на Агенция за закрила на детето Теодора Иванова започват нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.

"Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища, за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна чума", каза министър Гуцанов.

По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск.

Над 10 са самозиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Въпреки закона, продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ, допълни той.