Райски газ, дизайнерска дрога и вейпове на прицел: Започва нова инициатива за намаляване на употребата им сред децата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и председателят на Агенция за закрила на детето Теодора Иванова започват нова инициатива за намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата.
"Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища, за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна чума", каза министър Гуцанов.
По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск.
Над 10 са самозиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Въпреки закона, продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ, допълни той.
"Едно дете да спасим, значи сме свършили не малко работа", добави министър Гуцанов.
Теодора Иванова, председател на ДАЗД: "Предстои ни още много работа, ще се срещнем с още директори, с управители на търговски вериги, на търговски центрове, кина и др., за да стигнем до повече деца."