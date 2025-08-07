Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство

В България се разследва смъртта на капитан Марин Маринов, загинал при израелска атака в Ивицата Газа.

От държавното обвинение са съобщили за БТА, че досъдебното производство е образувано в Софийската градска прокуратура.

То е за убийство на лице, ползващо се с международна закрила.

Разследването е възложено на следовател от Националната следствена служба.

Капитан Марин Маринов беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах в централната част на Газа.

На 24 април говорителят на израелските сили за отбрана призна, че изстрел от израелски танк е причинил смъртта на кап. Маринов.