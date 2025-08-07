Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за Голямата русалка

Как би изглеждала Малката русалка от приказката на Андерсен, когато порасне?

Отговорът, който се издига във вид на 4-метрова статуя близо до Копенхаген, е обект на дебати и дори е заплашен от премахване.

Прочутата Малка русалка според мнозина е твърде малка.

Оплакванията на туристи от цял свят преди години са вдъхновили художника Петер Бех да създаде статуя на Голямата русалка.

Тя е поставена до крепостта Драгьор, но сега ще бъде премахната по нареждане на Датската агенция за култура.

Посочената причина е, че не се вписва в историческия характер на околностите.

Иначе критиките отдавна я определят като "грозна" и "порнографска" заради големите ѝ гърди.

Авторът ѝ не приема нападките и твърди, че пропорциите ѝ са напълно естествени за зряла жена.