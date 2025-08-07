Как би изглеждала Малката русалка, когато порасне? Остър дебат за Голямата русалка

Критиките я определят като "грозна" и "порнографска" заради големите ѝ гърди
Как би изглеждала Малката русалка от приказката на Андерсен, когато порасне?
Отговорът, който се издига във вид на 4-метрова статуя близо до Копенхаген, е обект на дебати и дори е заплашен от премахване.
Прочутата Малка русалка според мнозина е твърде малка.
Оплакванията на туристи от цял свят преди години са вдъхновили художника Петер Бех да създаде статуя на Голямата русалка.
Тя е поставена до крепостта Драгьор, но сега ще бъде премахната по нареждане на Датската агенция за култура.
Посочената причина е, че не се вписва в историческия характер на околностите.
Иначе критиките отдавна я определят като "грозна" и "порнографска" заради големите ѝ гърди.
Авторът ѝ не приема нападките и твърди, че пропорциите ѝ са напълно естествени за зряла жена.