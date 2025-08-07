БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха, заяви адвокатът на Георгиев

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Георги Георгиев, подсъдим по случая "Дебора", напусна ареста часове след като Пловдивският окръжен съд намали от 25 хил. на 10 000 лв. паричната му гаранция.

Съдът е приел, че към момента той е лежал в ареста близо 2 години и 2 месеца и този период съществено намалява опасността да извърши престъпления.

На излизане от ареста Георгиев каза, че е невинен.

"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие - това един ден да се докаже", заяви Георги Георгиев.

Снимки: БГНЕС

"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.

#случаят "Дебора" #Дебора Михайлова #Георги Георгиев

Последвайте ни

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
2
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото поскъпване?
4
Икономическа криза в Румъния: Как се справят хората с шоковото...
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски фирми краде пари и данни на потребители
5
"Имате пратка ...": Нова измама от името на куриерски...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
6
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград
Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото Фалшивите евробанкноти: Властите очакват все повече случаи след приемането на еврото
Чете се за: 03:27 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:00 мин.
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година 3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и лева - готови ли са търговците? Преди задължителното обозначаване на цените в евро и лева - готови ли са търговците?
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство Убитият българин в Газа: Прокуратурата образува досъдебно производство
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Тръгва кампания срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Задържаха мъж, запалил огън в района на гробищния парк в Асеновград
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ