Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен

След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха, заяви адвокатът на Георгиев
Георги Георгиев, подсъдим по случая "Дебора", напусна ареста часове след като Пловдивският окръжен съд намали от 25 хил. на 10 000 лв. паричната му гаранция.
Съдът е приел, че към момента той е лежал в ареста близо 2 години и 2 месеца и този период съществено намалява опасността да извърши престъпления.
На излизане от ареста Георгиев каза, че е невинен.
"Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Само това мога да кажа и се надявам българското правосъдие - това един ден да се докаже", заяви Георги Георгиев.
Снимки: БГНЕС
"След 2 години най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният съд и районният се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменението на мярката в по-лека. Най-вече неразумният срок на задържане, който е 2 г. и два месеца и той действително се превърна в едно предварително изтърпяване на наказанието", допълни адвокатът Валентин Димитров.