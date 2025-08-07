3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година

Пожарите бележат ръст с 20% спрямо същия месец на миналата година, като техният брой е 3500, заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.

Само през изминалото денонощие са регистрирани близо 50 огнища.

В Сакар четвърти ден продължава борбата с огъня.

Остава активен фронтът край село Йерусалимово, където периодично се разпалват огнища, но опасност за хората няма.

"За изминалия месец, имаме статистиката за юли - 3500 са почти пожарите, като съпоставяне с миналата година юли, тогава са били 3000, така че имаме увеличение с 20 процента в този може би най-пожароопасен месец", заяви гл. комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗН.

По думите му пожарът в Сакар като площ е най-големият пожар.