3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата година
Само през изминалото денонощие са регистрирани близо 50 огнища, остава активен фронтът край село Йерусалимово в Сакар
Пожарите бележат ръст с 20% спрямо същия месец на миналата година, като техният брой е 3500, заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.
Само през изминалото денонощие са регистрирани близо 50 огнища.
В Сакар четвърти ден продължава борбата с огъня.
Остава активен фронтът край село Йерусалимово, където периодично се разпалват огнища, но опасност за хората няма.
"За изминалия месец, имаме статистиката за юли - 3500 са почти пожарите, като съпоставяне с миналата година юли, тогава са били 3000, така че имаме увеличение с 20 процента в този може би най-пожароопасен месец", заяви гл. комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗН.
По думите му пожарът в Сакар като площ е най-големият пожар.
"Другият, който все още представлява предизвикателство, е в Пирин, където продължаваме да работим. Това, което е позитивно в този район, е че успяхме да доставим автомобил с вода, така че да можем да атакуваме фронта с вода, което до този момент не беше възможно. Останалите пожари са основно в сухи треви и храсти и за това денонощие са малко под 50 броя", каза още Александър Джартов.