Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин и Зеленски?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 05:32 мин.
По света
тръмп разговаря путин зеленски понеделник
Снимка: илюстративна
Разнопосочни сигнали от Вашингтон и Москва за лидерска среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски. След заявката на американския президент, че ще разговаря на четири очи с Путин и със Зеленски, от Москва побързаха да охладят страстите. Руският президент коментира, че е съгласен да се срещне с Тръмп, но че все още "няма подходящи условия" за разговор между него и Зеленски. Разговори за бизнес или разговори за мир - какво да очаква светът?

Очакване за пробив на срещата между Путин и Стив Уиткоф нямаше, още по-малко пък някой се надяваше да има съгласие за организиране на лидерска среща и то до дни. Бомбата хвърли Доналд Тръмп, който малко след разговорите в Кремъл заяви, че планира да се срещне както с Путин, така и с Володимир Зеленски още следващата седмица.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не сме решили още къде да бъде. Но днес имахме много добри разговори с президента Путин. Има много голяма вероятност да приключим тези преговори, да сложим край на този път. Той беше дълъг и продължава да бъде дълъг, но има голяма вероятност да има среща много скоро."

Макар да не каза директно, че е уговорена тристранна среща, намекът на Тръмп очаквано предизвика лавина от реакции. От Москва побързаха да уточнят, че на този етап за тях на дневен ред е единствено двустранна среща - между руския и американския президент.

Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин: "Американската страна предложи двустранна среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, която да се проведе в следващите дни и ние им дадохме своето принципно съгласие. Мястото е уточнено, но ще ви информираме за него допълнително."

Очаквано Истанбул, където се проведоха трите кръга от преговори между Русия и Украйна, беше една от предполагаемите дестинации, а този следобед руският лидер излезе с друго предложение.

Владимир Путин, президент на Русия: "Имаме множество приятели, които са готови да ни съдействат за организирането на такава среща. Обединените арабски емирства са подходяща дестинация."

В телефонен разговор с Доналд Тръмп, Володимир Зеленски е изразил съмнения, че е възможно от Москва да се опитват да подведат както Киев, така и Вашингтон. Украинският президент е против изключването на европейските лидери от разговорите за постигане на мир.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Говорих с президента Тръмп след посещението на специалния му пратеник Стив Уиткоф в Москва. В разговора участваха и европейски лидери - благодарен съм им за подкрепата. Обсъждахме казаното в Москва. Изглежда, че Русия сега е по-склонна към прекратяване на огъня. Натискът работи."

Зеленски казва, че е готов за разговори във всякакви формати, но според Путин, все още не е настъпил моментът за среща между тях двамата.

Владимир Путин, президент на Русия: "Много пъти съм казвал, че генерално нямам нищо против среща с него, но преди това трябва да бъдат изпълнени определени условия. За съжаление, все още сме много далеч от тях."

Според американския държавен секретар Марко Рубио, ключовото условие за среща на тримата президенти, е сближаване на позициите на Киев, Москва и Европа. Сред основните разделителни линии между е категоричното настояване на Киев да получи гаранции за сигурност и условието на Москва Украйна да намали армията си и да не е част от нито един военен съюз.

Макар Тръмп и Зеленски да затоплиха отношения след скандала в Белия дом, според анализатори, американският лидер не е човекът, който би се борил за интересите на Украйна. Доналд Тръмп многократно се е съгласявал с част от позициите на Русия по въпроса за Украйна, а коментарите му за Владимир Путин от възхищение стигнаха до заплахи. Днес е последният ден от ултиматума, който Тръмп постави на Москва за спиране на огъня и от утре трябва да бъдат наложени вторични американски санкции. Очаква се те да включват 100% мита за държавите, които купуват руски енергийни ресурси. Няма коментар от Вашингтон дали са готови на среща в двустранен формат без Зеленски.

