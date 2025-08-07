БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения

Български баскетбол
Не съм доволен нито аз, нито отборът, подчерта селекционерът на баскетболните национали след разочароващото начало в предварителните световни квалификации.

Росен Барчовски: Ще се класираме напук на всички негативни мнения
Росен Барчовски смята, че българският национален отбор за мъже ще си осигури място в същинските квалификации за световното първенство по баскетбол в Катар през 2027 година, особено след негативите, дошли след загубата на старта в предварителните пресявки. Българите отстъпиха пред Австрия в Швехат и понесоха доста критики с представянето си. Все пак селекционерът заяви, че не търси оправдания за играта на „лъвовете“.

Пред БНТ опитният специалист отбеляза, че „трикольорите“ са отишли за победа срещу австрийците в първия им мач от предварителните квалификации. Ето какви бяха неговите думи на прибиране на родна земя:

Не съм доволен нито аз, нито отборът. Бяхме тръгнали за победа, а не за малка или каквато и да е загуба. Не мога да кажа нищо ново от вчера, лошо начало, най-вероятно поради припряност или някакъв страх и аз не знам от какво, не толкова от липса на желание позволи на австрийците да се разиграят. След това беше много трудно да ги спрем. Намерихме сили да намалим разликата, но това беше максимумът. Ако има някакъв положителен момент, това бе, че загубихме с някаква прилична разлика, която може да се върне. Въпреки това чувството не е добро“, коментира наставникът.

„Има много играчи дебютанти или такива, които за първи път са с такава роля в отбора. Не може да е оправдание, просто е някакво обяснение. Разбира се, австрийците бяха с най-доброто, на което разполагат и изобщо не са това, което са изградили като име, че били някакво баскетболно джудже. Такова няма, нито пък ние сме кой знае каква сила. На един такъв отбор са му необходими много мачове и ако имах възможност да си подреждам подготовката, както преди години, щяхме да играем поне 7, 8 контролни срещи и то сериозни. Ние играхме само две, а те идваха след много сериозен мач с Нидерландия в Ден Бош. Това са много фактори, които се насъбират. Липсва ни и класа, можем да компенсираме с много желание, но и с хладнокръвие, и смелост, което трябва да се прояви още в началото. Нямаше го вчера, вярвам го, че в събота ще го има“, обнадежден е треньорът.

Той говори и за отсъствието на редица основни фигури в редиците на националите, сред които и контузеният Александър Везенков.

Всеки един, който познава малко българския баскетбол, може да си представи този отбор с Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и Павлин Иванов. Това е корена разлика, но пак казвам, това не е оправдание, а обяснение. Това е отборът, който имаме и ще се борим с него. Вярвам, че ще се класираме напук на всички негативни мнения“, подчерта треньорът.

Вижте интервюто във видеото!

#Предварителни квалификации за световното първенство по баскетбол за мъже през 2027 година # Росен Барчовски #Български национален отбор по баскетбол за мъже

