Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас

По света
Израел планира военен контрол на Ивицата Газа, за да я освободи от Хамас, но не смята да я управлява, а се стреми да установи периметър на сигурност, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, който обсъжда стратегията за Газа с кабинета по сигурността.

Тел Авив иска да предаде контрола над анклава на арабски сили, които няма да заплашват Израел и ще управляват територията правилно, подчерта Нетаняху в интервю за Фокс нюз. Министърът на отбраната Израел Кац увери, че армията ще изпълни решенията на политическото ръководство на страната.

Хамас призова световната общност да възпре Израел от превземането на цяла Газа. В момента Тел Авив контролира 75 процента от палестинската територия.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Ние не искаме да задържим Газа. Искаме да имаме периметър за сигурност. Не искаме да я управляваме. Не искаме да бъдем там като управляващ орган. Искаме да я предадем на арабските сили, които ще я управляват правилно, без да ни заплашват и ще осигурят на жителите на Газа добър живот. Това не е възможно с Хамас."

