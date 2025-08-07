Ново поколение бензиностанции във Франция: Превръщат се в търговски центрове

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Преходът от горива към екоенергия

ново поколение бензиностанции франция превръщат търговски центрове
Заради все по-масовото навлизане на електрическите автомобили бензиностанциите във Франция също се трансформират.

И в миналото на бензиностанция се предлагат множество разнообразни продукти, но сега те се превръщат в истински търговски центрове.

На автомагистрала Фериер в Бюси Сен-Жорж вече има ново поколение бензиностанции.

В тях се продават традиционни сувенири и местни продукти, но и дрехи.

Петра Ковачова е от Бретан и отива на ваканция в Словакия с дъщеря си. На път решава и да пазарува.

"Купих и детска игра, за да се занимават децата в колата, докато пътуваме. Предпочитаме бензиностанции с голям избор, а и пазаруването е като малка почивка по пътя", коментира Петра Ковачова, клиент на бензиностанция.

С 3% годишно намаляват продажбите на гориво, но пък все повече шофьори спират, за да заредят електрическите си автомобили.

"Преди отнемаше 5 минути да заредиш. Сега са нужни поне 30 минути. Това трябва да се има предвид и клиентите ни трябва да се чувстват комфортно", заяви Дени Бенежа, регионален директор на верига бензиностанции.

Оливие Гранжан използва времето, докато зарежда електромобила си, за работа в специалните споделени работни пространства.

"Това е малка зона в самата бензиностанция, но е напълно изолирана. Може да се работи на тишина и спокойствие, да правиш видеоконферентни срещи", допълни Оливие Гранжан, клиент на бензиностанция.

В новото поколение бензиностанции се наблюдава ръст на клиентите и търговците се възползват от това.

В Бордо винопроизводител грабва възможността и някои идват специално само за да си купят вино.

"Преди малко имаше хора от Испания, дошли тук, за да купят вино, малко по-късно дойдоха германци, купиха и за свои приятели англичани. Не само французи идват тук", каза още Дамиен Малжак, маркетинг директор.

Броят на бензиностанциите във Франция намалява, но се увеличават услугите, които те предлагат.

#търговски центрове #молове #бензиностанции #Франция

