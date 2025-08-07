БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за вписването

Снимка: БГНЕС/Архив
Държавата с мерки срещу имотните измами. Правосъдното министерство публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за вписването, които ограничават достъпа до актовете за собственост на имотите. Така вече няма да се издават незаверени преписи и препис-извлечения от вписани в имотния регистър актове на неограничен кръг лица. Как това ще ограничи действията на имотната мафия?

Кой може да получи препис от нотариален акт в момента?

В момента буквално всеки, който поиска може да получи препис от акта за собственост на определен имот. Нещо повече - сега действащата нормативна уредба дава достъп наистина до много чувствителна информация, дори до банковите сметки, през които е направено разплащането за придобиването на недвижим имот. Тук е важно да уточним, че не говорим само за нотариални актове, а за актове за собственост, тъй като преди 1990 година при придобиване на имот от държавата или общината не се е издавал нотариален акт, а акт за собственост. И в момента именно с последните са най-модерните измами. Имотната мафия се сдобива с тези актове за собственост, лесно ги фалшифицира и подава документи за вписване в Кадастъра, с което реално краде имоти.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "Имаме десетки такива случаи, напоследък забелязваме тенденция в резултата на ускорената работа на държавата, десетки случаи на злоупотреби, защото те ползват като бланка нотариалния акт или акт за собственост, който се е издавал до преди няколко десетилетия и на него, включително чрез снабдяване със стари печатни машини нанасят текста и на базата на един истински нотариален акт създават един напълно фалшив такъв."

Как ще се ограничи тази възможност, какво се предлага да се промени?

Именно достъпът до преписите на нотариални актове и актове за собственост силно се ограничава. Ако промените в правилника се приемат вече няма да може всеки да се снабди с препис на документа за собственост на един недвижим имот. Достъп ще имат само ограничен кръг длъжностни лица, които ще заявяват и по каква причина искат документа.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "Нотариуси, адвокати, съдебните изпълнители, държавните органи и самите собственици на имотите, разбира се. Т.е., ако вие искате да ми продадете имота, който имате, апартамента си в Бургас, да речем. Имате възможност, като проучвам аз собствеността да изискам от вашата страна и вие да се снабдите с всички документи от Служба по вписванията, защото вие като собственик имате право, имате правен интерес. Какъв е интересът обаче на оператора да речем да има пълен достъп и ксерокопия - преписи се наричат и копия на нотариални актове. Именно тази фуния ние затваряме. А тези, на които им е работа да имат достъп, да продължат да имат достъп. Ако искате да го проучите през адвокат, той продължава да има същите права."

снимка: БТА/Архив

Как това ограничава възможностите за измама?

Когато нямаш копие на оригиналния документ, няма как да фалшифицираш този документ и да извършиш имотната измама. Освен това в системата ще остава следа кой е взимал преписи от даден документ за собственост и ако с този имот бъде извършена измама, тогава вече и разследващите ще знаят на кого да задават съответните въпроси.

Кога ще влязат в сила тези промени?

След като приключи общественото обсъждане следва и правителството да приеме постановление, с което да приеме промените в правилата. По време на общественото обсъждане ще видим какво е мнението на отделните професионални общности, вероятно ще паднат и някои маски - на тези, които се обявят против промените.

снимки: БГНЕС/Архив

