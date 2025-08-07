Александър Тунчев: Трябваше да бъдем малко по-уверени

Александър Тунчев бе със смесени чувства след първата победа на Арда в третия кръг от квалификациите за Лигата на конференциите. „Небесно-сините“ спечелиха при визитата си на Кауно Жалгирис с 1:0 и погледнаха смело към плейофите, а техният старши треньор заяви, че е трябвало да бъдат по-настоятелни и уверени.

Ето какви бяха неговите думи пред клубната телевизия на тима от Кърджали.

„Труден мач. Въпреки че се разви добре за нас и домакините получиха червен картон още в първите минути, нещата не ни се получаваха по най-добрия начин. Може би този картон ни изигра лоша шега. Ние си мислехме, че мачът е свършил. През първото полувреме ни трябваше доста време докато влезем в някакъв ритъм“, започна той.

Наставникът коментира и какви са неговите очаквания за реванша след седмица.

„Очакваме много труден мач, един добър отбор на Кауно Жалгирис с доста добри изпълнители. Казах ма моите играчи, че сме щастливи от първата победа в Европа, но трябваше да бъдем малко по-уверени и настоятелни, с оглед на червения картон“, завърши Тунчев.

Вижте какво каза треньорът на Арда във видеото!