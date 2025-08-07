БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема...
Чете се за: 03:45 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Няма опасност за населението, увериха от общината

пожар избухна хасковските села елена момино
Снимка: Община Хасково
Слушай новината

Нов пожар избухна в следобедните часове днес в област Хасково - този път между селата Елена и Момино в община Хасково, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Пламъците вече навлизат в горски терен, а ситуацията се развива динамично. Горят смесена гора, сухи треви и храсти.

На място работят осем екипа на пожарната. В гасенето е включена и тежка верижна машина, която прокарва просеки с цел ограничаване на огъня и недопускане на разрастването му.

На мястото на огнището е заместник-кметът на Хасково Динко Тенев, съобщиха от пресцентъра на общината. Там е и целият наличен състав на Общинско лесничейство - Хасково и техника от общинското предприятие "Екопрогрес", която подпомага огнеборците. Няма опасност за населението в Елена и Момино, увериха от общината.

В същото време на територията на област Хасково и в момента продължава потушаването на големия пожар в общините Харманли и Любимец в западните склонове на Сакар планина, който гори от понеделник. Днес на място беше директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.

#с. Момино #гасене на пожар #с. Елена #пожар в Хасковско

Последвайте ни

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
3
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
4
Заваля дъжд над големия пожар в Сакар
Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
5
Без голове в първата битка между Лудогорец и Ференцварош
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
6
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Регионални

“Варна Рок Адвенчър”: Благотворителен фестивал в подкрепа на онкоболни деца
“Варна Рок Адвенчър”: Благотворителен фестивал в подкрепа на онкоболни деца
Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София
Чете се за: 04:30 мин.
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Чете се за: 03:45 мин.
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната категоризация
Чете се за: 02:55 мин.
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без ясно решение Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без ясно решение
Чете се за: 03:02 мин.
С наркотици, шперцове и злато: Полицията задържа мъж от Ямбол в хотелска стая в Слънчев бряг С наркотици, шперцове и злато: Полицията задържа мъж от Ямбол в хотелска стая в Слънчев бряг
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Преди задължителното обозначаване на цените в евро и левове -...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ