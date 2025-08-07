БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
“Варна Рок Адвенчър”: Благотворителен фестивал в подкрепа на онкоболни деца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Фестивалът се организира от мотоклуб “Братя във вятъра”, а БНТ е медиен партньор

Снимка: БНТ
За пета поредна година във Варна се провежда благотворителният фестивал “Варна Рок Адвенчър”. Събитието е в подкрепа на онкоболни деца и на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към Университетската болница “Света Марина” в морския град. Тази година лице на кампанията е бившият футболист и национал на България - Стилиян Петров, който успешно се пребори с левкемия. Фестивалът се организира от мотоклуб “Братя във вятъра”, а БНТ е медиен партньор.

Фестивалът “Варна Рок Адвенчър” ще се проведе от 7 до 10 август в Аспаруховия парк. Четири дни изпълнени с разтърсваща музика, изненади и зареждащи емоции. Тази година участват 15 групи, като сред тях има и големи имена.

Бранимир Мангъров, член на мотоклуб “Братя във вятъра”: "Тази вечер, тази фурия Керана и Космонавтите ще бъдат на сцената. Продължаваме с P.I.F, с D2. Няма как да пропусна Брейзън Абат 30 години на сцена със симфоничен оркестър и Рони Ромеро, който ще изпълни с тях най-големите хитове на Рони Джеймс Дио."

Юлия Йорданова – Керана, певица: За нас е истинско удоволствие, че ще можем с музиката си, докато се забавляваме и забавляваме хората, също да допринесем за такава чудесна кауза.

Със събраните средства ще се обезпечи програмата "Болничен клоун", която има за цел да върне усмивките на болните деца.

Милен Пенев, член на мотоклуб “Братя във вятъра”: Ние ясно разбираме, че не сме лекари и не можем да излекуваме децата, но можем да направим подарък за техните душички. Поради тази причина ще върнем програмата “Болничен клоун”.

Урните за дарения са разположени на територията на фестивала. Всеки един дарен лев от публиката дава шанс и надежда за по-добро бъдеще на онкоболните деца в България.

