Очаква ни продължителен период на слънчево и опасно горещо време

Продължителен период с почти безоблачно и много горещо време предстои. Отново ще има и райони с опасно високи температури, като очакванията са най-горещо да бъде в понеделник. Утре максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°. В източната половина на страната ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър. Ще бъде слънчево, с повече облаци в следобедните часове в планинските райони, както и в планините, но валежи са малко вероятни. Температурите и там са с тенденция към повишение, а вятърът ще бъде умерен, с посока от североизток.

Най-ветровито ще бъде и в петък по Черноморието, с временно силен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около един метър. За разлика от планините, на морския бряг ще бъде почти безоблачно, с максимални температури от 27° до 30°.

Почти безоблачно ще бъде утре и на Балканите, както и в по-голямата част от Европа, която е обхваната от обширен антициклон. Валежи, на места интензивни, ще има за пореден ден в Северна Европа, където ще остане хладно за сезона. Продължава повишението на температурите в страните от Западна и Централна Европа, а на Пиринеите ще се задържи опасно горещо, с предупреждение от първа и втора степен и в Испания, и в Португалия. Код жълто и код оранжево за опасно високи температури е обявено утре и в много области от Балканите, а в южната ни съседка Гърция ще остане и опасно ветровито.

У нас, в събота вятърът и в източната половина от страната ще отслабне, но ще бъде още горещо. Още по-горещо ще бъде в неделя, както и в началото на новата седмица, когато отново ще има много райони с опасно високи температури, стойности над 35°, на сянка. Ще се повишават и минималните температури и в по-голямата част то страната няма да падат под 20°. Ще бъде и почти безоблачно, и почти тихо.