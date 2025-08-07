Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите

Арда Кърджали направи първа крачка към плейофите в Лигата на конференциите. Съставът на Александър Тунчев победи Кауно Жалгирис с 1:0 в мач от третия квалификационен кръг.

На стадион "Дариус и Гиренас" точен за "небесно-сините" се оказа Антонио Вутов, който вкара през второто полувреме по пътя към първата победа в историята им на европейската сцена. Българите бяха улеснени от това, че футболистите на Ейвинас Черниаускас останаха с човек по-малко още на старта след червен картон на Дамян Павлович. Това се оказа тимът от Първа лига да се доближат до следващата фаза в квалификациите на третия по сила турнир.

Реваншът е на 14 август (четвъртък) в Кърджали.

Срещата стартира с лоша новина за домакините, които още във втората минута останаха с човек по-малко. Дамян Павлович извърши грубо нарушение срещу Георги Николов. Първоначално първият бе наказан с жълт картон, но след като Дереми Мюлер бе повикан да преразгледа ситуацията с ВАР системата, главният съдия промени решението си и изгони Павлович с червен картон.

Следващите минути бяха изпълнение с нарушения, особено от страна на литовците, които продължиха с грубостите. От своя страна гостите наложиха териториално надмощие, но без да създадат някаква опасна атака.

Литовците стигнаха до първо положение за гол в 24-та минута. Тогава Гратас Сиргедис опита неточен удар от пряк свободен удар. Димитър Велковски отвърна 14 минути след това с топовен удар, който се размина с вратата на литовския отбор. Впоследствие и Бисент Карагарен опита също удар, като той рикошира в крака на защитник и това доведе намесата на вратаря на Томас Шведкаускис. Именно Карагарен опита нов удар в края на полувремето, но и той се оказа неточен.

Второто полувреме стартира отлично за българите. В 51-та минута Велковски изпробва рефлексите на Шведкаускис, който се намеси добре и спаси неговия шут.

2 минути по-късно „бяло-сините“ нанесоха своя удар. Светослав Ковачев центрира и топката намери навлизащия в литовското наказателно поле Антонио Вутов. Той овладя отлично, финтира и с отличен удар прати топката във вратата на Шведкаускис за 1:0.

Голът последва мобилизиращо за отбора от Жалгирис, който започна да редува атака след атака срещу вратата, пазена от Анатоли Господинов. Стражът на българите така и не бе поставен под сериозно напрежение, което се оказаха и сериозни предпоставки за тях да удържат заслужената победа.