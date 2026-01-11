Наполи си тръгна с точка от визитата на Интер след два гола на Скот МакТоминей

Сблъсъкът между Интери и Наполи от 20-ия кръг на Серия А завърши при равенство 2:2. Вицешампионите на два пъти повеждаха в резултата, но неаполитанци стигнаха до точката с два гола на Скот МакТоминей.

Домакините откриха резултата на стадион "Джузепе Меаца" в Милано в 9-ата минута. Маркъс Тюрам подаде към нахлуващия на скорост в наказателното поле Федерико Димарко. Крайният бранител се разписа с шут по земя в далечния ъгъл.

Гостите възобновиха равенството в 26-ата минута. Скот МакТоминей засече от движение подаване по земя във вратарското поле на Елиф Елмас.

В предпоследната минута на първата част Маркъс Тюрам можеше да възобнови преднината на тима си, но Ваня Милинкович-Савич отрази негов удар с глава.

След почивката възпитаниците на Кристиан Киву отново излязоха напред в резултата. След намесата на ВАР "нерадзурите" получиха дузпа за нарушение на Амир Рахмани срещу резервата Хенрих Мхитарян. Именно той застана зад бялата точка и направи резултата 2:1.

Сценарият от първото полувреме се повтори и Скот МакТоминей повторно изравни. Шотландецът се разписа с удар от движение след подаване на появилия се от резервната скамейка Ноа Ланг.

В добавеното време на сблъсъка Хенрих Мхитарян пропусна да донесе успеха на тима си. Негов удар се отби от дясната греда.

Интер оглавява класирането с актив от 43 точки. Наполи се изкачи до 3-ата позиция в подреждането с 39 пункта.