Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид

Барселона победи Реал Мадрид с 3:2 във финала за Суперкупата на Испания. Барса е рекордьор по отличия в надпреварата с 16, докато "кралете" остават с 13 трофея.

Каталунците бяха по-активни в преден план и заслужено откриха резултата в 36-ата минута в Джеда. Рафиня проби в наказателното поле и се разписа с удар по земя в далечния ъгъл.

В добавеното време на първата част паднаха цели три гола. Винисиус възобнови равенството, като проби по левия фланг, промуши топката между краката на Жул Кунде и преодоля Жоан Гарсия.

В ответната атака възпитаниците на Ханзи Флик възстановиха преднината си. Педри изведе Роберт Левандовски сам срещу вратаря и полякът копна топката над Тибо Куртоа за 2:1.

"Кралският клуб" повторно изравни резултата в 6-ата минута на добавеното време. Дийн Хаусен стреля в напречната греда, след като засече с глава центриране от ъглов удар на Родриго. Топката отиде на пътя на Гонсало Гарсия, който възобнови паритета.

След почивката положенията пред двете врати не спираха. Жоан Гарсия се справи с удари на Винисиус и Родрого, а Тибо Куртоа отрази изстрел на Ламин Ямал.

Шампионът на Испания поведе за трети път в 73-ата минута. Удар на Рафиня от границата на наказателното поле се отби от крака на Раул Асенсио и влетя във вратата на Тибо Куртоа.

В първите секунди на добавеното време Френки Де Йонг бе изгонен с директен червен картон за шпагат в левия крак на резервата Килиан Мбапе.

По този начин шампионите защитиха трофея си, който спечелиха и през миналия сезон с успех над Реал Мадрид с 5:2.

Последните четири носителя на Суперкупата на Испания впоследствие са печелили титлата в Ла Лига.