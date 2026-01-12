БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

Ханзи Флик: Не беше лесно, борихме се като отбор, впечатляващо е

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Германският мениджър на Барселона е горд от представянето на своя тим, който спечели Суперкупата на Испания, надигравайки Реал Мадрид с 3:2.

ханзи флик беше лесно борихме отбор впечатляващо
Снимка: БГНЕС
Играхме по начина, по който искахме. Това каза Ханзи Флик след победата на Барселона над Реал Мадрид във финала за Суперкупата на Испания. Каталунците спечелиха трофея в повторение на мача от миналата година, като този път се наложиха с 3:2. Барселона спечели рекордната си 16-а Суперкупа на Испания, а мениджърът на каталунците заяви, че е щастлив и горд човек.

Два гола на Рафиня и един на Роберт Левандовски донесоха успеха на Барселона, като по този начин подобриха постижението на Флик, който е спечелил всичките 8 финала, в които е участвал като старши треньор.

Германецът притежава трофеи с Байерн Мюнхен в Шампионска лига, Купа на Германия, Суперкупа на Германия, Суперкупа на УЕФА и световно клубно първенство. С Барселона е носител на Суперкупата на Испания (2025 и 2026 г.) и Купата на краля (2025 г.).

Флик говори пред медиите след мача и разкри гордостта си от това, че вижда отборът му да печели мача, играейки футбола, който иска да види.

„Отлично представяне, беше важен финал, срещу Реал Мадрид винаги е отлично. Горд съм, играхме както искахме, играхме много добре, задържахме топката и контролирахме играта. И накрая, целият отбор игра по начина, по който харесва, не беше лесно и се борихме като отбор, впечатляващо е", коментира Флик.

Специалистът също похвали Рафиня, след брилянтното представяне на бразилеца, автор на две от трите попадения за Барселона.

„Манталитетът му е впечатляващ и имаме и други като него, той има добро влияние върху целия отбор", каза той.

Флик заяви, че победата над Реал Мадрид дава голяма увереност на тима за останалата част от сезона.

#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г. #ФК Барселона #Ханзи Флик

