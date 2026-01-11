Байерн Мюнхен не показа милост и вкара осем гола във вратта на Волфсбург

Байерн Мюнхен победи Волфсбург с 8:1 в мач от 16-ия кръг на Бундеслигата. Баварците спечелиха първия си официален мач за годината.

Домакинският натиск на шампионите се отплати още в 5-ата минута. Килиан Фишер си отбеляза автогол, в опит да изчисти подаване във вратарското поле на Луис Диас.

Гостите възобновиха равенството на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен в 13-ата минута. Ловро Маер изведе Дженан Пейчинович в наказателното поле и нападателят изравни.

Възпитаниците на Венсан Компани върнаха преднината си след половин час игра. Луис Диас засече с глава центриране във вратарското поле на Майкъл Олисе.

След почивката футболистите в червени продължиха да бележат. Майкъл Олисе проби в наказателното поле и прати топката в далечния ъгъл с фалцов удар.

Само три минути по-късно футболистите на Даниел Бауер си отбелязаха нов автогол. Мориц Йенц прати топката в собствената си врата, след пас във вратарското поле на Майкъл Олисе. Французинът бе един от най-активните играчи на терена, а в 64-ата минута пропусна да удвои головата си сметка, като стреля в лявата греда.

Рафаел Герейро направи резултата 5:1 в 68-ата минута, след подаване в пеналтерията на Хари Кейн. В следващата атака именно англичанинът се разписа. Ударът на нападателя се отби в горната греда, след това в страничната и попадна във вратата.

Майкъл Олисе все пак удвои головата си сметка в 76-ата минута, след като бе изведен сам срещу вратаря от Луис Диас.

Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от 44 точки. Волфсбург остава на 14-ата позиция в подреждането с 15 пункта.