Манчестър Юнайтед отпадна от ФА Къп след домакинска загуба от Брайтън

Брайтън победи Манчестър Юнайтед с 2:1 в мач от третия кръг на Купата на Футболната асоциация. За гостите се разписа бившият футболист на "червените дяволи" Дани Уелбек.

"Чайките" откриха резултата на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър в 12-ата минута. Лисандро Мартинес изчисти от голлинията удар с глава на Жоржиньо Рютер, но Браян Груда бе точен при добавката с изстрел от движение.

До края на полувремето Дани Уелбек можеше да удвои преднината на тима си, но Сен Ламенс се справи с негов шут.

След почивката възпитаниците на Фабиан Хюрцелер удвоиха аванса си. Дани Уелбек проби в наказателното поле и се разписа с плътен удар.

"Червените дяволи" намалиха изоставането си в 85-ата минута, когато Бенджамин Шешко засече с глава центриране от ъглов удар на Бруно Фернандеш.

В предпоследната минута на редовното време домакините останаха с човек по-малко на терена. Шей Лейси получи два жълти картона в рамките на три минути и бе изгонен за претенции към съдията.

Жребият за четвъртия кръг на турнира ще бъде изтеглен след двубоя между Ливърпул и Барнзли, който е в понеделник, 12 януари, от 21:45 часа.