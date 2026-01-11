Манчестър Юнайтед отпадна от ФА Къп след домакинска загуба от Брайтън

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дани Улебек се разписа във вратата на бившия си клуб.

Брайтън
Снимка: БТА
Слушай новината

Брайтън победи Манчестър Юнайтед с 2:1 в мач от третия кръг на Купата на Футболната асоциация. За гостите се разписа бившият футболист на "червените дяволи" Дани Уелбек.

"Чайките" откриха резултата на стадион "Олд Трафорд" в Манчестър в 12-ата минута. Лисандро Мартинес изчисти от голлинията удар с глава на Жоржиньо Рютер, но Браян Груда бе точен при добавката с изстрел от движение.

До края на полувремето Дани Уелбек можеше да удвои преднината на тима си, но Сен Ламенс се справи с негов шут.

След почивката възпитаниците на Фабиан Хюрцелер удвоиха аванса си. Дани Уелбек проби в наказателното поле и се разписа с плътен удар.

"Червените дяволи" намалиха изоставането си в 85-ата минута, когато Бенджамин Шешко засече с глава центриране от ъглов удар на Бруно Фернандеш.

В предпоследната минута на редовното време домакините останаха с човек по-малко на терена. Шей Лейси получи два жълти картона в рамките на три минути и бе изгонен за претенции към съдията.

Жребият за четвъртия кръг на турнира ще бъде изтеглен след двубоя между Ливърпул и Барнзли, който е в понеделник, 12 януари, от 21:45 часа.

