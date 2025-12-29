БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

47% от хората очакват 2026 г. да бъде по-лоша за България

Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Слушай новината

Една трета от българите определят изминалата година като добра за България, а 28% очакват следващата да бъде по-добра. В личен план 35% смятат, че 2026 г. ще бъде по-добра година за тях.

Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите спрямо отминаващата 2025 г. и очакванията за 2026 година.

61% от българите са били щастливи през 2025 г. - стойност, близка до отчетената и през предходната година. На този фон 33% определят 2025 г. като добра година за България, като делът се е увеличил с 9% спрямо миналата година. Въпреки това мнозинството от българите (53%) определя годината като лоша за страната.

В личен план нагласите са по-позитивни - близо шест от десет българи (59%) определят 2025 г. като добра за тях самите. Делът е сходен с отчетения в края на миналата година. За над една четвърт от пълнолетните българи (28%) отминаващата година е била лоша в личен план. Както оценките за страната, така и личните оценки са най-позитивни сред най-младите (18–29 г.), които традиционно са по-оптимистично настроени.

Очакванията за идната 2026 година обаче са по-песимистични в сравнение с тези в края на предходната година. 28% са на мнение, че България я очаква една по-добра година - с 10% по-малко спрямо година по-рано. Същевременно близо половината от българите (47%) очакват една по-лоша година за страната, като делът е почти двойно по-висок от отчетения през миналата година (26%).

Персоналните очаквания са малко по-оптимистични - 35% очакват по-добра година в личен план, а 29% - по-лоша. Въпреки това, и тук се наблюдава отчетливо влошаване спрямо предходната година, когато 47% са очаквали по-добра година за себе си, а едва 15% - по-лоша.

Изследването на "Тренд" е направено в периода между 29 ноември и 5 декември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.

#нагласи за 2025 г. #очакване за 2026 г. #проучване "Тренд" #България

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Почина журналистката Богомила Косатева
2
Почина журналистката Богомила Косатева
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
3
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
4
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
5
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
6
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Общество

Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха
Чете се за: 05:32 мин.
Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия Единно ли е православието? Равносметката след мирното посещение на партиарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 05:52 мин.
Почина бившият председател на СДС Борис Марков Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Чете се за: 00:40 мин.
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Чете се за: 03:52 мин.
Почина журналистката Богомила Косатева Почина журналистката Богомила Косатева
12223
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната Всеки трети българин определя изминалата година като добра за страната
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Коледен блясък: Майстори от Белослав извайват стъклени играчки за елха
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Китай започна мащабни военни учения около Тайван
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Напрежение след наводнението в Гелеменово, има ли незаконни къщи и...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ