Шестима служебни министри на първи парламентарен контрол

Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.

Министърът на финансите Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната, а министърът на външните работи Надежда Нейнски - за наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.

В контрола ще участват още министрите на отбраната Атанас Запрянов, на здравеопазването Михаил Околийски, на околната среда и водите Юлиян Попов и на младежта и спорта Димитър Илиев.