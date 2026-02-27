БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шестима служебни министри на първи парламентарен контрол

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Политика
Финансовият министър ще отчете външния дълг, а външният - глобите за българи при напускане на Турция

Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.

Министърът на финансите Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната, а министърът на външните работи Надежда Нейнски - за наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.

В контрола ще участват още министрите на отбраната Атанас Запрянов, на здравеопазването Михаил Околийски, на околната среда и водите Юлиян Попов и на младежта и спорта Димитър Илиев.

