31 март е крайният срок за финансовите отчети на партиите, напомнят от Сметната палата

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
крайният срок подаване отчетите политическите партии 2025 март
На 31 март 2026 г. изтича крайният срок, в който политическите партии трябва да подадат в Сметна палата годишните си финансови отчети за 2025 г., съобщиха от одитната институция.

Документите се подават както на хартиен, така и на електронен носител в сградата на Сметната палата. Освен финансовите отчети за 2025 г., партиите трябва да представят и декларации по образец, съдържащи списъци на физическите лица, направили дарения.

Съгласно Закона за политическите партии за неподаден се смята годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите.

Имуществена санкция в размер от 2556,46 евро до 5112,92 евро се налага на политическа партия, която не представи или не представи в срок финансов отчет и декларация, посочват още от одитната институция. При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до провеждането на следващите избори за народни представители.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2025 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

